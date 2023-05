Votação em eleição na Turquia mostra que Erdogan está ferido, mas ainda vivo; leia a análise

ANCARA – A alta da inflação deixou seu povo mais pobre. Seu governo foi acusado de estragar resposta a terremotos catastróficos que mataram mais de 50.000 pessoas apenas três meses atrás. E ele enfrentou uma oposição unida que prometia reverter sua tendência constante em direção a um governo autocrático.

Apesar de tudo isso, o presidente Recep Tayyip Erdogan saiu com vantagem sobre seu principal adversário nas eleições turcas, segundo resultados oficiais divulgados na segunda-feira. Embora ele tenha ficado aquém da maioria absoluta, levando o país a um segundo turno em 28 de maio, há fortes sinais que apontam para mais uma vitória de Erdogan nessa eleição. “Para Erdogan, este é o seu grand finale”, disse Mehmet Ali Kulat, um proeminente pesquisador turco que previu uma exibição mais forte da oposição.

Os resultados oficiais deram a Erdogan 49,5% dos votos contra 44,9% de seu principal adversário, o líder da oposição Kemal Kilicdaroglu. Um terceiro candidato, Sinan Ogan, recebeu 5,2%, e seus partidários de direita têm maior probabilidade de votar em Erdogan no segundo turno, dizem analistas. Finalmente, o partido de Erdogan e seus aliados mantiveram maioria dominante na votação parlamentar, provavelmente aumentando ainda mais sua capacidade de ser reeleito.

Enormes pôsteres com o presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, pendurados em edifícios em Istambul Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

Mas o fato de Erdogan não conseguir obter mais de 50% dos votos, mesmo depois de usar muitas de suas alavancas de poder para deixar o jogo a seu favor, indica que alguns eleitores se cansaram de sua gestão econômica e da drástica centralização do poder em suas mãos.

Muitos meios de comunicação turcos são propriedade de empresários pró-Erdogan, garantindo um fluxo constante de cobertura exultante, com pouca atenção a acusações de corrupção ou erros. O governo forçou jornais e sites críticos a fechar, multou outros por sua cobertura e processou jornalistas. O grupo Repórteres Sem Fronteiras classifica a Turquia em 165º lugar em liberdade de imprensa entre 180 países avaliados.

Em seus 20 anos como líder político dominante na Turquia, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente, Erdogan e seu Partido da Justiça e Desenvolvimento derrotaram regularmente seus oponentes nas urnas. Na última vez em que Erdogan concorreu às eleições, em 2018, ele obteve 52% dos votos no primeiro turno, superando o mais próximo de seus três adversários por 22 pontos porcentuais. Ele se saiu pior desta vez, levando ao primeiro segundo turno presidencial na história turca.

Continua após a publicidade

Para entender Eleição na Turquia: entenda em quatro pontos o resultado e o segundo turno

A participação eleitoral em todo o país no domingo foi de quase 89%, destacando a grande fé que os turcos depositam nas eleições. Erdogan enfrentou ventos contrários consideráveis antes da votação.

A Turquia luta desde 2018 com uma moeda em queda e uma inflação renitente que ultrapassou 80% ao ano em 2022 e ficou em 44% em abril.

Os votos são contados em Istambul no domingo após eleição presidencial e parlamentar Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

Seus oponentes se uniram em uma coalizão sem precedentes de seis partidos que apoiaram Kilicdaroglu. Ao longo da campanha, a oposição cortejou os eleitores prometendo consertar a economia, restaurar as liberdades civis e construir uma sociedade mais inclusiva, um forte contraste com a retórica muitas vezes polarizadora de Erdogan.

Mas isso não foi suficiente. Os analistas descreveram os resultados como o exemplo mais recente das formidáveis habilidades de sobrevivência de Erdogan. Kulat disse que os terremotos de 6 de fevereiro na verdade ajudaram Erdogan de maneiras inesperadas. A vasta destruição não apenas deixou um grande número de pessoas desabrigadas, mas também pressionou as comunidades fora da área afetada, aumentando os preços dos aluguéis. Isso aumentou a atração das promessas de campanha de Erdogan de construir novas casas em toda a zona do terremoto em um ano.

“Os cidadãos disseram: ‘Se alguém pode construir uma casa para mim, é Erdogan’”, disse Kulat. E como titular de um sistema com poucos controles sobre o poder presidencial, Erdogan efetivamente usou o Estado como seu aparato de campanha, distribuindo benefícios direto do Tesouro turco aos eleitores.

Continua após a publicidade

Erdogan fez campanha chamando seus oponentes de incompetentes, apoiados por uma conspiração ocidental e em conluio com terroristas. Ele buscou oportunidades para se conectar nas mentes dos eleitores com imagens do crescente poder e independência turcos, estacionando um navio de guerra no centro de Istambul para as famílias visitarem e tornando-se o primeiro proprietário de um carro elétrico construído na Turquia.

Os números publicados em uma casa de câmbio em Istambul refletem o declínio acentuado da lira turca, que causou uma inflação crescente Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

E ele e seus ministros o venderam como o defensor dos turcos religiosos, alimentando seus medos ao dizer-lhes que a oposição buscava tirar suas liberdades e expandir os direitos dos homossexuais. Enquanto uma sociedade predominantemente muçulmana, a Turquia foi fundada como um Estado secular que manteve a maioria dos sinais externos de religião fora da vida pública. Erdogan afrouxou algumas dessas regras, incluindo a proibição de mulheres em empregos estatais usarem lenços na cabeça.

Essas questões parecem ter mantido eleitores suficientes a bordo para dar a Erdogan a liderança. “A identificação política é muito ‘pegajosa’ e não é desfeita facilmente por causa de novas informações ou experiências”, disse Howard Eissenstat, professor associado de história da St. Lawrence University. “A ênfase de Erdogan no nacionalismo, terrorismo e conspirações ocidentais nefastas não é uma fachada para muitos eleitores: está no centro de sua visão de mundo.”

Em contraste com o que Erdogan poderia oferecer aos eleitores, a oposição só poderia oferecer promessas. Para construir seu apoio, Kilicdaroglu reuniu seis partidos que incluem nacionalistas de direita, secularistas convictos e islâmicos, uma façanha em si. Mas muitos eleitores questionaram como uma coalizão tão ampla se manteria unida, que dirá governar o país.

“Apesar da frustração com a economia e os efeitos do terremoto, muitas pessoas não achavam que uma coalizão de oposição – particularmente uma com divisões ideológicas internas e lutas pessoais pelo poder – seria capaz de governar de forma eficaz”, disse Lisel Hintz, professora assistente de relações internacionais na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins.

O principal adversário da oposição, Kemal Kilicdaroglu, depois de votar na capital Ancara no domingo Foto: Bulent Kilic/AFP

Continua após a publicidade

O fato de Kilicdaroglu vir de uma minoria religiosa provavelmente também afastou alguns eleitores, disse Hintz. Ele é um Alevi, membro de uma seita muçulmana heterodoxa que é desprezada por alguns membros da maioria muçulmana sunita da Turquia. “É provável que alguns sunitas não tenham cogitado votar em um alevi”, disse Hintz.

Embora nenhum eleitor entrevistado nas últimas semanas tenha expressado abertamente tais sentimentos, muitos expressaram preocupação com um grupo minoritário diferente, criticando a oposição por trabalhar com o principal partido pró-curdo da Turquia, equiparando isso a uma aliança com terroristas.

A Turquia travou uma longa e mortal batalha contra militantes curdos que a Turquia, os Estados Unidos e a União Europeia consideram terroristas. O governo turco costuma acusar os políticos curdos de cooperar com os militantes, e muitos deles foram presos, processados ou destituídos do cargo por causa de tais alegações.

Erdogan jogou com o medo de tais ligações, e muitos eleitores veem a oposição como simpatizante da militância. “Estou preocupado que o outro lado vença e isso seja ruim para o país”, disse Melike Kurt, recém-formado na universidade, depois de votar em Erdogan no domingo. Ela mencionou especificamente a preocupação de que as pessoas presas por acusações relacionadas ao terrorismo seriam libertadas.

Como uma mulher devota que usava um lenço na cabeça, ela também elogiou Erdogan por defender que mulheres como ela se vestissem como quisessem, e temia que um governo de oposição acabasse com esses direitos em nome do secularismo estatal. “Não consigo imaginar em que tipo de situação estaríamos se perdêssemos”, disse Kurt, 24. “Acredito que nossas liberdades seriam limitadas se eles ganhassem”.