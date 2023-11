Xi Jinping impõe controle masculino sobre ala feminina do PC Chinês e pede foco em família e filhos

THE NEW YORK TIMES — No principal encontro político da China para mulheres, a maioria dos homens foi vista e ouvida.

Xi Jinping, o líder do país, sentou-se no centro do palco na abertura do Congresso Nacional de Mulheres. Um close-up dele no congresso foi estampado na primeira página do jornal do Partido Comunista Chinês no dia seguinte. Da cabeceira de uma grande mesa redonda, Xi deu uma palestra às delegadas na reunião de encerramento na segunda-feira.

“Devemos promover ativamente um novo tipo de cultura de casamento e procriação”, disse ele em um discurso, acrescentando que era papel das autoridades do partido influenciar as opiniões dos jovens sobre “amor e casamento, fertilidade e família”.

O Congresso das Mulheres, realizado a cada cinco anos, tem sido há muito tempo um fórum para o Partido Comunista no poder demonstrar seu compromisso com as mulheres. O gesto, embora principalmente simbólico, adquiriu mais significado do que nunca este ano, a primeira vez em duas décadas que não há mulheres no órgão executivo de formulação de políticas do partido.

O que foi notável foi como as autoridades minimizaram a igualdade de gênero. Em vez disso, eles se concentraram em usar o encontro para pressionar a meta de Xi para as mulheres chinesas: casar e ter filhos. No passado, as autoridades haviam abordado o papel que as mulheres desempenham em casa e na força de trabalho. Mas no discurso deste ano, Xi não fez nenhuma menção às mulheres no trabalho.

O partido precisa desesperadamente que as mulheres tenham mais bebês. A China foi empurrada para uma crise demográfica, pois sua taxa de natalidade despencou, fazendo com que sua população diminuísse pela primeira vez desde a década de 1960. As autoridades estão se esforçando para desfazer o que os especialistas dizem ser uma tendência irreversível, tentando uma iniciativa após a outra, como doações em dinheiro e benefícios fiscais para incentivar mais nascimentos.

Diante de uma crise demográfica, de uma economia em desaceleração e do que considera um aumento obstinado do feminismo, o partido optou por empurrar as mulheres de volta para dentro de casa, pedindo que elas criem os jovens e cuidem dos idosos. O trabalho, nas palavras de Xi, é essencial para “o caminho da China para a modernização”.

Crise demográfica e machismo na China

Para alguns, a visão de Xi soa mais como uma regressão preocupante.

“As mulheres na China ficaram alarmadas com a tendência e têm reagido ao longo dos anos”, disse Yaqiu Wang, diretora de pesquisa para Hong Kong, China e Taiwan da Freedom House, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington. “Muitas mulheres na China estão capacitadas e unidas em sua luta contra as repressões gêmeas na China: o governo autoritário e a sociedade patriarcal.”

O partido não conseguiu lidar com muitas preocupações, considerando algumas questões levantadas pelas mulheres como um desafio direto à sua liderança. As explosões de discussões sobre assédio sexual, violência de gênero e discriminação são silenciadas nas mídias sociais. O apoio às vítimas é frequentemente extinto. Feministas e defensores declarados foram presos, e o movimento #MeToo, que floresceu brevemente em 2018, foi empurrado para a clandestinidade.

A linguagem usada pelas autoridades seniores no Congresso das Mulheres em Pequim foi outro vislumbre de como o partido vê o papel das mulheres. Xi promoveu uma agenda de linha dura para avançar sua visão de uma China mais forte que inclui um renascimento do que ele considera valores tradicionais. No congresso, ele incentivou as líderes femininas a “contar boas histórias sobre as tradições familiares e orientar as mulheres para que desempenhem seu papel único de levar adiante as virtudes tradicionais da nação chinesa”.

Em um desvio de uma tradição de duas décadas, o vice de Xi, Ding Xuexiang, não mencionou no discurso de abertura do congresso uma frase padrão: que a igualdade de gênero é uma política nacional básica.

Mas o Congresso das Mulheres não é o local onde a batalha por seus direitos está sendo travada. Organizado pela All-China Women’s Federation, um grupo que trabalha para promover políticas partidárias e é financiado pelo partido, ele tende a representar o status quo político.

Como resultado, grande parte da discussão deste ano se concentrou em incentivar os líderes do partido a promover os valores familiares tradicionais. A linguagem revela o cálculo que as autoridades fizeram: que exaltar as virtudes do passado da China inspirará as mulheres a se concentrarem na família. Isso, eles esperam, ajudará na demografia.

Mandar as mulheres de volta para casa e para fora da força de trabalho também é conveniente em um momento em que a China enfrenta seu maior desafio econômico em quatro décadas e o governo está sob pressão para melhorar um sistema de bem-estar social que é severamente subdesenvolvido e incapaz de suportar uma população que envelhece rapidamente.

“As mulheres sempre foram vistas como um instrumento do Estado, de uma forma ou de outra”, disse Minglu Chen, professora sênior da Universidade de Sydney que estuda gênero e política na China. “Mas agora temos que pensar na economia política da China. É benéfico para o partido enfatizar o retorno das mulheres ao lar, onde elas podem cuidar dos filhos e dos idosos.”

Queda em nascimentos e casamentos na China

No entanto, a tendência de menos casamentos e nascimentos vem se formando há anos, e Xi está incitando as mulheres a desempenharem um papel que há muito tempo elas rejeitam. Muitas mulheres jovens e instruídas das maiores cidades da China apreciam sua independência financeira e desconfiam do casamento devido à pressão para que tenham filhos e abram mão de tudo.

Os jovens adultos expressaram ambivalência em relação a se casar e se estabelecer, e se preocupam com o futuro à medida que a economia despenca e o desemprego aumenta. A China também está entre os países mais caros do mundo para criar um filho.

Apesar de todos os apelos de Xi para que as mulheres assumam a causa de ter bebês, é improvável que os esforços do partido aumentem a taxa de natalidade o suficiente para reverter o declínio populacional do país. Isto é, a menos que o partido esteja disposto a recorrer a medidas mais punitivas para prejudicar ou marginalizar as mulheres que optam por não ter filhos.

Embora improvável, Fubing Su, professor de ciências políticas do Vassar College, disse que isso não está totalmente fora de cogitação. Durante a política do “filho único”, o partido recorreu a multas, abortos forçados e esterilizações em uma tentativa de desacelerar o crescimento populacional por décadas até acabar com as restrições em 2015.

“Se o partido pudesse sacrificar o corpo das mulheres e os direitos de nascimento por sua política de filho único”, disse Su, “eles poderiam impor sua vontade às mulheres novamente”. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA