De acordo com a BBC, cerimônias secretas de ritos de passagem tradicionais fazem com que meninos entre 10 e 17 anos passem até seis meses em reclusão no mato. As autoridades disseram que o local, nos arredores da cidade de Livingstone, perto de um parque nacional de vida selvagem, foi criado sem permissão, a afirmaram que as crianças estavam “enjauladas” em condições insalubres e perigosas.

Três dos meninos resgatados foram brevemente internados no hospital – alguns para tratamento de complicações após serem submetidos à circuncisão, normalmente feita com lâminas de barbear. De acordo com a Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC), um dos meninos sofria de esquistossomose, uma doença crônica transmitida por água contaminada que prejudica o crescimento e o desenvolvimento cerebral das crianças.