Florianópolis se torna capital das startups durante Startup Summit

Imagem: Divulgação

Na semana passada, Florianópolis foi sede de um dos maiores eventos do Brasil voltados para o ecossistema de startups, que reuniu 10 mil pessoas na capital catarinense.

Com ingressos esgotados semanas antes do evento, o Startup Summit envolveu os principais agentes nacionais do ecossistema de inovação e trouxe muitos acertos, como a integração com o Floripa Conecta, iniciativa que conecta diversos eventos na capital durante o mês de agosto, a exposição de 1 mil startups vindas de todo o país, a divisão de conteúdos entre blocos temáticos, com a manhã fechada para visitantes e focada na geração de negócios para as startups, e a tarde voltada para conteúdo e exposição.

Dentre os palestrantes, o mais aguardado era Eric Ries, autor do livro Startup Enxuta, obra referência mundial para o setor, em sua primeira vez no Brasil. Também passaram pelos mais de 8 palcos montados diversos investidores, empreendedores e especialistas em assuntos como inteligência artificial, marketing e vendas e gestão dos negócios.

O Startup Summit também atraiu uma série de eventos paralelos para a cidade, como o encontro de lideranças do ecossistema organizado pela Questum e evento de lançamento do MISTO - modelo de contrato de mútuo conversível para investimentos adaptado para o Brasil -, pela Latitud. Foi ainda palco de lançamentos, como o do programa Zoho Startups, da gigante indiana, que oferecerá U$ 2 mil em créditos para startups do país em parceria com a Abstartups, ou do Observatório das Startups, lançado pelo Sebrae.