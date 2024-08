O Rio de Janeiro se destacou mais uma vez como um centro de empreendedorismo e inovação na América Latina ao sediar a Rio Innovation Week (RIW) neste mês. O evento em que sou sócia, ao lado de gigantes como Fábio Queiroz, Jerônimo Vargas e Carlos Júnior, atraiu cerca de 200 mil pessoas e gerou R$3,8 bilhões em negócios.

Na abertura, participei de um bate papo com Caito Maia, fundador da Chilli Beans, sob o tema “Se parar o sangue esfria”, que trouxe uma perspectiva inspiradora para quem empreende: se você ainda vê seu vendedor apenas como um número, já perdeu o jogo. O verdadeiro motor de qualquer negócio são as pessoas.

Rio Innovation Week é o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina Foto: Rio Innovation Week/Divulgação

PUBLICIDADE Sandra Chayo, diretora da Hope, compartilhou como a inovação foi essencial para reposicionar a marca, destacando decisões ousadas, como demitir clientes que representavam grande parte do faturamento. Orkut Büyükkökten, criador do Orkut, trouxe reflexões sobre o impacto da tecnologia nas gerações, pontuando a importância de construir comunidades genuínas. Em uma discussão sobre comunicação inclusiva, eu amei entrevistar as jornalistas Maíra Donnici e Chris Pelajo, que compartilharam estratégias para tornar a comunicação mais assertiva e inclusiva, destacando o papel da mulher e os desafios de manter um discurso autêntico e seguro. Sabrina e Karina Sato abordaram a dinâmica dos negócios em família, destacando como a sinergia familiar foi essencial para construir um império sólido e autêntico. O influenciador Matheus Costa destacou a importância da autenticidade nas redes sociais, mostrando como transformou características vistas como defeitos em seus maiores ativos para construir uma marca forte. Sean Ellis, criador do conceito de growth hacking, compartilhou insights sobre como empresas bem-sucedidas utilizam experimentação rápida e feedback constante dos clientes para crescer de forma sustentável.

Também recebi Carol Paiffer, uma das poucas mulheres a liderar uma empresa de capital aberto no Brasil, que compartilhou sua experiência sobre delegação estratégica e o uso de tecnologia para maximizar a produtividade. Conversei também com Fábio Queiroz, presidente da ASSERJ e cofundador da RIW, sobre os desafios do empreendedorismo.

A Rio Innovation Week mostrou que o futuro do empreendedorismo no Brasil está na união entre autenticidade, inovação e conexões estratégicas.