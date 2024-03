Facebook turbina botão ‘cutucar’ após geração Z descobrir o recurso

O “cutucar” nunca teve uma função muito clara: basicamente, permite que você “cutuque” alguém da sua lista de amigos, sem um motivo definido. Tudo depende do contexto, indo de um simples “oi” a uma forma de flerte.

Antes um recurso usado especialmente por millenials que queriam paquerar ou manter o contato com os amigos, agora o cutucar está sendo redescoberto pela geração Z. Segundo o Facebook, essas mudanças fizeram o uso do botão cutucar ser usado 13 vezes mais do que no último mês, sendo 50% das cutucadas feitas por pessoas entre 18 e 29 anos.