Até especialistas em desinformação não sabem como parar a onda de fake news nos EUA

THE NEW YORK TIMES – Para combater a desinformação em um ano eleitoral caótico, Ruth Quint, voluntária de um grupo cívico apartidário na Pensilvânia, nos Estados Unidos, está contando com táticas amplamente estudadas e frequentemente utilizadas. Muitas delas, no entanto, também podem ser inúteis.

Ruth Quint é voluntária como webmaster da League of Women Voters of Greater Pittsburgh. "É muito difícil conseguir falar com alguém", disse ela a respeito de manter a linha contra a desinformação on-line. Foto: Ross Mantle/NYT

Manter a linha contra a desinformação é um trabalho desmoralizante e, às vezes, perigoso, que exige um grau incomum de otimismo e obstinação. No entanto, cada vez mais, até mesmo os guerreiros mais comprometidos estão se sentindo sobrecarregados pelo ataque de conteúdo falso e enganoso online.

Os pesquisadores aprenderam muito sobre o problema da desinformação na última década. Eles sabem quais tipos de conteúdo tóxico são mais comuns, as motivações e os mecanismos que ajudam a disseminá-lo e quem são seus alvos com frequência. A questão que permanece é como acabar com isso.

Uma massa crítica de pesquisas agora sugere que ferramentas como verificações de fatos, rótulos de advertência, prebunking e alfabetização midiática são menos eficazes e expansivas do que se imaginava, especialmente quando passam de experimentos acadêmicos imaculados para a esfera pública confusa e em rápida mudança.

Acho difícil dizer que essas iniciativas tiveram muito sucesso Chico Q. Camargo, professor da Universidade de Exeter

Um megaestudo realizado no ano passado (o maior de todos os tempos para testar intervenções, com mais de 33 mil participantes) encontrou resultados mistos. Intervenções como etiquetas de advertência e treinamento em alfabetização digital melhoraram a capacidade dos participantes de julgar manchetes verdadeiras ou falsas em apenas cerca de 5% a 10%. Esses resultados são melhores do que nada, disseram seus autores, mas são insignificantes em comparação com a enorme escala de desinformação digital.

“Acho difícil dizer que essas iniciativas tiveram muito sucesso”, disse Chico Q. Camargo, professor sênior de ciência da computação da Universidade de Exeter, que argumentou que a pesquisa sobre desinformação precisa de reformas.

Contorno da desinformação

Os especialistas em política temem que os vendedores de desinformação, equipados com esquemas cada vez mais sofisticados, consigam contornar facilmente as defesas fracas para influenciar os resultados das eleições - uma preocupação cada vez mais urgente, já que os eleitores de países do mundo todo vão às urnas em eleições muito disputadas.

No estado da Pensilvânia, que é um campo de batalha, Ruth Quint disse que seus esforços para educar o público sobre alvos comuns de desinformação - como o voto por correspondência - já obtiveram dezenas de milhares de visualizações nas mídias sociais. Mas conteúdo semelhante agora luta para ganhar força, pois as plataformas enterram as publicações políticas. Conceitos aparentemente neutros - certo e errado, verdadeiro e falso - tornaram-se campos minados políticos. Muitos eleitores, com exceção dos mais engajados civicamente, estão mentalmente desistindo.

É fácil sentir-se em desvantagem, disseram os colegas de Ruth, pois eles tentam combater uma enxurrada de conteúdo perigoso com recursos limitados. Muitos enfrentam a pressão das forças de extrema direita que pressionam para reformular a luta contra a desinformação como uma tentativa de permitir a censura; vários grupos de pesquisa foram desmantelados ou reorganizados nos últimos dois anos. Se o problema da desinformação é um incêndio florestal, então pessoas como Ruth Quint, uma horticultora recreativa, estão empunhando o equivalente a uma mangueira de jardim.

“É muito difícil conseguir falar com alguém”, disse ela, enquanto os orioles zumbiam em seu quintal.

Estratégias de combate

Aos 60 anos, Ruth Quint é “a mais jovem” do conselho da liga de eleitores, disse ela. Ela usa uma linguagem informal (“lembre-se, é uma conversa, não uma competição”) e gírias locais (“aqui estão algumas notícias que vocês podem usar”) em seus esforços para alcançar, delicadamente, “as pessoas normais no meio” antes que a defensividade e a desconfiança as empurrem para a periferia.

FILE Ñ A voter at a polling location in Lower Salford Township, Pa., April 23, 2024. Researchers have learned plenty about misinformation and how it spreads. But theyÕre still struggling to figure out how to stop it. (Caroline Gutman/The New York Times) Foto: Caroline Gutman/NYT

Hoje em dia, até mesmo falar sobre soluções é difícil. Há muita discordância sobre como consertar ou até mesmo definir o problema: A desinformação inclui propaganda, sátira ou outras áreas cinzentas do discurso? É possível fazer uma boa análise quando as empresas de mídia social retêm grande parte de seus dados? As soluções bem-sucedidas devem ser medidas por sua capacidade de deter agentes mal-intencionados, diminuir a disseminação de informações ruins ou conquistar as pessoas para a verdade? Será que essas pessoas podem realmente se dar ao trabalho de se envolver?

“Parece um problema fácil: há o material verdadeiro e o material falso, e se as plataformas se preocupassem com isso, elas simplesmente se livrariam do material falso”, disse David Rand, professor de marketing do MIT Sloan que estuda a desinformação há quase uma década. “Depois começamos a trabalhar nisso e pensamos: ‘Oh, Deus’. Na verdade, é muito mais complicado.”

Estratégias como verificação de fatos e moderação de conteúdo costumam ser eficazes até certo ponto. Dezenas de estudos, por exemplo, exploraram o uso de nudges de precisão - simples lembretes on-line para manter a precisão em mente - para complementar um conjunto de outras ferramentas contra a desinformação. A esperança de muitos pesquisadores é que, em conjunto, várias táticas possam resultar em uma espécie de defesa.

Para muitos educadores, no entanto, sua tarefa parece ser de Sísifo: apesar de todos os seus esforços e das evidências esmagadoras, milhões de pessoas ainda acreditam em narrativas falsas sobre eleições e vacinas. Muitos citam a Lei de Brandolini, que afirma que é necessário muito mais energia para refutar informações ruins do que para produzi-las. "No momento, está tudo uma bagunça", disse Lara Putnam, professora de história da Universidade de Pittsburgh que trabalha com desinformação na Pensilvânia. "As coisas que podem quebrar a confiança começaram a se expandir rapidamente na última década, enquanto as coisas que podem reconstruir a confiança simplesmente não se expandem."

Funcionários eleitorais do Escritório dos Comissários da Cidade da Filadélfia classificam as cédulas no Centro de Convenções da Pensilvânia em 2020. Milhões de pessoas ainda acreditam em narrativas falsas sobre as eleições Foto: Kriston Jae Bethel/NYT

Ainda assim, a busca por maneiras de melhorar a integridade das informações continua.

Em uma conferência em Stanford no ano passado, os palestrantes propuseram redesenhar os espaços on-line para que fossem menos polarizadores e, em vez disso, mais “pró-sociais” e colaborativos. No mês passado, o YouTube disse que estava executando um projeto piloto que permitiria aos usuários adicionar contexto aos vídeos, semelhante ao recurso “notas da comunidade” no X.

Alguns especialistas chegaram a sugerir, com certo receio, que a inteligência artificial poderia se tornar “um novo monitor de corredor para a Internet”, menos caro, lento e emocionalmente frágil do que os moderadores de conteúdo humanos.

“Acho que há uma certa retração no campo” em relação ao tema da desinformação, disse Jonathan Stray, palestrante da conferência de Stanford e cientista sênior do Center for Human-Compatible Artificial Intelligence, um centro de pesquisa da Universidade da Califórnia, em Berkeley. “Mas não queremos abandonar o projeto.”

