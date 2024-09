BlueSky: como usar e aproveitar melhor os recursos da rede social

O X, antigo Twitter, foi suspenso no Brasil na madrugada de sábado, 31, após a rede se negar a indicar um representante legal no País. Com o bloqueio, muitos usuários brasileiros buscaram alternativas para substituir a plataforma de Elon Musk. Entre as principais opções, está o BlueSky, rede social fundada em 2019 por Jack Dorsey, um dos cofundadores do Twitter, que registrou um crescimento expressivo, ultrapassando 4 milhões de usuários ativos no Brasil.

Com a suspensão do X no País, o serviço ganhou ainda mais popularidade, registrando mais de 2 milhões de novos usuários desde a semana passada. O perfil oficial da plataforma inclusive começou a publicar em português, oferecendo tutoriais, dicas e orientações sobre moderação de conteúdo. Embora lembre bastante o visual do X, o BlueSky tem algumas particularidades em seu funcionamento. Veja abaixo como utilizar o recursos da plataforma.

Bluesky vem ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros Foto: lesslemon/Adobe Stock

O que é o BlueSky?

O BlueSky é uma rede social de microblogging onde a ideia é investir em um sistema aberto que possibilite uma rede menos centralizada. A plataforma aposta na criação de conteúdos curtos, em uma linha do tempo contínua, organizada cronologicamente e livre de algoritmos de distribuição.

Seu grande diferencial é o uso do AT Protocol, um protocolo exclusivo que permite a comunicação entre várias redes sociais diferentes em um mesmo espaço, de forma semelhante ao funcionamento dos sistemas de e-mails ou números de telefone.

Em vez de centralizar os dados em servidores de uma única empresa, eles são distribuídos entre diferentes servidores, conhecidos como “nós”. Isso dá aos usuários mais autonomia, permitindo que escolham de quais servidores participar e estabeleçam suas próprias comunidades e regras de moderação.

Além disso, é possível criar feeds alternativos baseados nos interesses pessoais do usuário, dedicados a temas específicos ou a listas de perfis.

BlueSky x Threads x X : quais as diferenças?

A escolha entre BlueSky, Threads e X depende das preferências do usuário em relação à privacidade, controle de dados, tipo de conteúdo e funcionalidades desejadas. Cada uma oferece uma experiência única, com seus próprios pontos fortes e limitações.

O BlueSky, com sua estrutura descentralizada, atrai usuários que valorizam o controle sobre seus dados e a possibilidade de personalizar seus feeds, embora ainda não suporte vídeos ou áudios. O Threads, por sua vez, se integra diretamente ao Instagram, facilitando o compartilhamento de fotos e vídeos e incentivando conversas, mas limita as publicações a 500 caracteres.

Já o X, com sua ampla base de usuários e suporte a diversos formatos de mídia, continua sendo uma plataforma popular, apesar das controvérsias sobre moderação de conteúdo e das recentes mudanças implementadas Musk. A escolha da plataforma ideal dependerá das preferências e necessidades de cada usuário.

Como abrir uma conta no BlueSky?

Anteriormente, era necessário aguardar na lista de espera ou receber um convite para criar uma conta no BlueSky. No entanto, essas restrições foram removidas em fevereiro, e agora basta fazer o download do aplicativo (disponível para iOS e Android) ou acessar o site bsky.app para criar sua conta gratuitamente.

Para criar sua conta no BlueSky, abra o app e clique em "Criar uma nova conta" - no site a conta é criada ao clicar em "Sign Up" na página inicial. Em ambos os casos, será necessário preencher um formulário com seu endereço de e-mail, data de nascimento, nome de usuário (que deve começar com "@") e uma senha forte. Opcionalmente, você também pode escolher seu próprio provedor de hospedagem, caso tenha um, ou manter o padrão da BlueSky. Como usar o Bluesky? O BlueSky oferece uma experiência de usuário familiar para quem já utilizou o X (antigo Twitter), com um layout minimalista e funções intuitivas. A plataforma permite a publicação de textos de até 300 caracteres, acompanhados de imagens, proporcionando um espaço para expressar ideias, compartilhar informações e interagir com outros usuários. Assim como no X, você pode curtir, comentar e repostar publicações de outros usuários, criando um fluxo dinâmico de informações e conversas. A plataforma também permite a exclusão de posts, oferecendo controle sobre o conteúdo compartilhado. No entanto, vale ressaltar que, diferentemente do X, o BlueSky ainda não suporta a publicação de vídeos ou áudios, o que pode ser uma limitação para alguns usuários.

Além das funcionalidades básicas, o Bluesky se destaca pela possibilidade de criar feeds personalizados de acordo com seus interesses. Você pode seguir hashtags específicas, criar listas de perfis e explorar diferentes comunidades dentro da plataforma, garantindo que seu feed seja relevante e interessante para você.

O Bluesky também oferece recursos para personalizar sua experiência, como a opção de ocultar ou receber avisos sobre conteúdo sensível, além da possibilidade de ativar a reprodução de vídeos diretamente na plataforma.

Como publicar e editar no seu BlueSky?