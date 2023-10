Quem são os brasileiros notáveis da inteligência artificial?

Para quem não tinha percebido até então, 2023 deixou claro que a próxima fronteira tecnológica de impacto no mundo é a inteligência artificial (IA) - nos últimos 11 meses, o ChatGPT serviu como aperitivo do potencial de dados e algoritmos na sociedade. Segundo a consultoria PwC, em 2030, a tecnologia pode acrescentar US$ 15,7 trilhões à economia global (US$ 6,6 trilhões em ganhos de produtividade e US$ 9,1 trilhões no consumo de serviços).

Nos últimos meses, um grande número de pessoas percebeu a importância de sistemas do tipo. A IA já é uma ferramenta conhecida por 84% dos brasileiros - e cerca de 25% já fez uso de ferramentas, segundo pesquisa realizada pelo Grupo Globo. Já a consultoria Delloite aponta que 70% das empresas nacionais vão investir em IA ainda em 2023.

Isso, porém, não significa que o Brasil seja protagonista no desenvolvimento da tecnologia. Muitos dos sistemas de IA utilizados por aqui são resultado de APIs de gigantes, como Amazon, Google e OpenAI, em um movimento que transforma conjuntos de algoritmos em commodities. Para muitos especialistas, o Brasil não pode perder a chance de ser protagonista na área - e citam oportunidades perdidas em outros grandes momentos da tecnologia, como foi o desenvolvimento de microprocessadores e a economia da internet.

Uma das possibilidades discutidas para elevar o País é uma estratégia nacional de IA que integre academia, setor privado e governo e fomente um ambiente propício ao desenvolvimento da tecnologia. Apesar das dificuldades, nós temos talentos individuais. O Estadão conversou com especialistas do setor privado e da academia para destacar os brasileiros de maior destaque na inteligência artificial em 2023.

Brasileiros de destaque no desenvolvimento da inteligência artificial Foto: Estadão

A lista poderia ser muito maior e englobar gente com capacidade de elevar a IA do Brasil. Neste primeiro momento, no entanto, decidimos destacar cientistas e empreendedores cuja atuação global e nacional mostram a capacidade de desenvolver pesquisas, produtos e soluções que podem afetar as mais diferentes áreas - de Daniel de Freitas, primeiro bilionário da IA no País, a Elias Bareinboim, um dos principais acadêmicos de IA no mundo.

As histórias de cada um deles serão publicadas diariamente até quarta, 25. Abaixo, você conhece os 10 brasileiros de destaque na inteligência artificial em 2023 e as datas de publicação de cada uma das reportagens.

- Daniel de Freitas, cofundador da Character AI (21/10)

- Sandra Avila, pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (21/10)

- Elias Bareinboim, pesquisador da Universidade Columbia (22/10)

- Hugo Morales, cofundador da Munai (22/10)

- Geraldo Ramos, cofundador da Moises (23/10)

- Ana Lúcia Bazzan, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (23/10)

- Rodrigo Nogueira, fundador da Maritaca AI (24/10)

- Tereza Ludermir, pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco (24/10)

- Luís Lamb, pesquisador no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) (25/10)

- Carlos Guestrin, pesquisador na Universidade Stanford (25/10)