Brasileiros na IA: Hugo Morales recebeu apoio de Bill Gates para modernizar a saúde

Apesar de soar futurista em muitos momentos, a inteligência artificial (IA) já consegue mudar áreas de necessidades mais urgentes, como medicina. Foi esse pensamento que levou Hugo Morales a criar a Munai, empresa que usa IA para organizar informações de saúde de hospitais para monitoramento mais eficaz dos pacientes.

Médico infectologista, Morales é formado em medicina pelo Mackenzie, com residência no Hospital das Clínicas de São Paulo e, posteriormente, formado no programa de Segurança, Qualidade, Informática e Liderança da Harvard Medical School. Foi durante as rondas hospitalares — quando os médicos visitam os leitos para checar o estado dos pacientes — que Morales percebeu que as informações de prontuário estavam espalhadas: a aferição de sinais vitais estava ali, por exemplo, mas resultados de exames não.

A partir disso, Morales criou a Munai, em 2019, que é uma espécie de IA ‘junta-tudo’ dos hospitais: o software da empresa reúne e cruza as informações de saúde dos pacientes e consegue fazer uma estimativa de ocorrência das próximas horas. Assim, é possível determinar, via IA, se um paciente tem possibilidade de sofrer uma piora clínica. Com isso, médicos podem tomar precauções para evitar problemas em seu quadro de saúde.

Hugo Morales é cofundador da startup Munai Foto: Estadão

Além disso, a empresa também criou um chatbot de IA que lê diversos documentos de prescrição e de protocolos de remédios para tirar dúvidas dos médicos. De acordo com Morales, a ferramenta ajuda quem está na linha de frente em situações onde é necessária alguma consulta rápida de dados sobre o assunto. Com esse projeto, a startup foi selecionada, em agosto, pela Fundação Bill e Melinda Gates para um programa de aceleração no uso de IA generativa na saúde.

Antes disso, em 2020, a empresa ainda levantou R$ 10 milhões em rodada de investimento semente, dedicada a startups em estágio inicial. Agora, a companhia afirma que está negociando uma extensão desse aporte para ser anunciado no final deste ano, com objetivo de ganhar escala.

Continua após a publicidade

Morales acredita, principalmente, no potencial dos modelos amplos de linguagem (LLM, na sigla em inglês). São esses modelos que interpretam e simulam aspectos da conversação humana por meio de algoritmos. Para ele, com a tecnologia será possível desenvolver novos produtos e novas proteínas, além de ser uma ferramenta para testar várias hipóteses em ambientes sem risco para a saúde de pacientes.

Em um País com tantas demandas médicas como o Brasil, o médico acredita que o desenvolvimento de IA pode ser fundamental. “Ainda temos muito a amadurecer, mas já temos uma autoridade digital que permite que tenhamos esse crescimento junto com a onda (de IA)”, diz.