ChatGPT escreve sermão, orações e músicas de igreja na Alemanha

Na cidade alemã de Fürth, o ChatGPT já recebe atribuições que vão além dos usos mais comuns dados à ferramenta, como a criação de conteúdo para sites. Por lá, o chatbot movido à inteligência artificial (IA) pede aos fiéis de uma culto luterano para se levantarem dos bancos e louvarem ao Senhor.

Então o sistema, personificado por um avatar de um homem negro barbado em uma enorme tela acima do altar, começou a pregar para as mais de 300 pessoas que compareceram à igreja na manhã de sexta-feira, 9. O culto luterano, realizado em caráter experimental, foi quase inteiramente gerado por IA.

“Queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e pregar para vocês como a primeira inteligência artificial nesta convenção anual de protestantes na Alemanha”, disse o avatar com um rosto inexpressivo e uma voz monótona.

O culto de 40 minutos, incluindo o sermão, orações e música, foi gerado pelo ChatGPT e por Jonas Simmerlein, 29, teólogo e filósofo da Universidade de Viena. “Eu concebi este culto, mas na verdade eu mais acompanhei, pois cerca de 98% dele vem da máquina”, diz.

O culto da IA foi um dos centenas de eventos na convenção dos protestantes nas cidades bávaras de Nuremberg e a vizinha Fürth, e despertou tanto interesse que as pessoas formaram uma longa fila do lado de fora do prédio neo-gótico do século 19 uma hora antes do início.

Culto gerado pelo ChatGPT atraiu mais de 300 fiéis na Alemanha Foto: Matthias Schrader/AP

A convenção (Deutscher Evangelischer Kirchentag, em alemão) acontece a cada dois anos e atrai dezenas de milhares de fiéis para orar, cantar e discutir sua fé. Eles também falam sobre os assuntos mundiais atuais e buscam soluções para questões-chave, que este ano incluíram o aquecimento global, a guerra na Ucrânia e a inteligência artificial.

“Eu disse à IA: ‘Estamos no congresso da igreja, você é um pregador ... como seria um culto?’”, conta Simmerlein. Ele também pediu que salmos fossem incluídos, assim como orações e uma benção no final. “Você recebe um culto bastante sólido”, disse Simmerlein, parecendo quase surpreso com o sucesso de seu experimento.

Os fiéis na igreja ouviram atentamente enquanto a inteligência artificial pregava sobre deixar o passado para trás, focar nos desafios do presente, superar o medo da morte e nunca perder a confiança em Jesus Cristo. O culto inteiro foi “conduzido” por quatro avatares diferentes na tela, duas jovens mulheres e dois jovens homens.

Às vezes, o avatar gerado pela IA provocava risos, como quando usava clichês e dizia aos fiéis com uma expressão séria que “para manter nossa fé, devemos orar e ir à igreja regularmente”.

Algumas pessoas gravaram o evento com seus celulares, enquanto outras observavam de forma mais crítica e se recusavam a falar alto durante a Oração do Senhor.

Jonas Simmerlein, teólogo e filósofo, usou o ChatGPT para gerar o sermão do culto Foto: Matthias Schrader/AP

Heiderose Schmidt, 54, disse que estava animada e curiosa quando o serviço começou, mas o achou cada vez mais estranho à medida que prosseguia. “Não havia coração nem alma”, diz. “Os avatares não mostravam emoções, não tinham linguagem corporal e falavam tão rápido e monotonamente que era muito difícil para mim me concentrar no que diziam.” “Mas talvez seja diferente para a geração mais jovem que cresceu com tudo isso”, acrescentou.

Marc Jansen, um pastor luterano de 31 anos de Troisdorf, perto da cidade alemã ocidental de Colônia, ficou mais impressionado com o experimento. “Tinha imaginado que seria pior. Mas fiquei positivamente surpreso com o quão bem funcionou”, disse.

O que o jovem pastor sentiu falta, no entanto, foi qualquer tipo de emoção ou espiritualidade, que ele diz ser essencial quando escreve seus próprios sermões.

Simmerlein disse que não é sua intenção substituir os líderes religiosos por IA. Em vez disso, ele vê o uso da tecnologia como uma maneira de ajudá-los em seu trabalho diário.

Alguns pastores buscam inspiração na literatura, ele diz, então por que não também perguntar à IA por ideias para um sermão futuro. Outros gostariam de ter mais tempo para orientação espiritual individual de seus paroquianos, então podem acelerar o processo de escrever o sermão com a ajuda de um chatbot .

Culto criado pelo ChatGPT gerou fila e curiosidade na Alemanha Foto: Matthias Schrader / AP

“A IA vai cada vez mais tomar conta de nossas vidas, em todas as suas facetas”, disse Simmerlein. “E é por isso que é útil aprender a lidar com ela.”

No entanto, o culto experimental também mostrou os limites para a implementação da IA na igreja, ou na religião. Não houve uma verdadeira interação entre os fiéis e o chatbot, que não foi capaz de responder ao riso ou a qualquer outra reação dos frequentadores da igreja como um pastor humano teria sido capaz de fazer.

“O pastor está na congregação. Ele vive com os fiéis, ele enterra as pessoas, ela as conhece desde o início”, disse Simmerlein. “A IA não pode fazer isso. Ela não conhece a congregação.” / AP