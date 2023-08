Criador do ChatGPT tem nova ambição: escanear íris humanas e conectá-las a criptomoedas

THE NEW YORK TIMES - Numa noite do mês passado, uma multidão de entusiastas de criptomoedas reuniu-se numa galeria de arte no centro de Manhattan, nos Estados Unidos. Foram recebidos por uma cena de ficção-científica. Num canto da sala havia um bar aberto. Em frente, estava uma série de pedestais cinzentos, dispostos como um Stonehenge futurista, cada um exibindo uma esfera metálica do tamanho de uma bola de boliche.

O evento era uma festa de lançamento do Worldcoin, um projeto de criptomoeda criado por Sam Altman, CEO da OpenAI, e a empresa de cripto que ele cofundou, a Tools for Humanity. Com música ao fundo, os convidados congregaram-se em torno das esferas brilhantes, que pareciam uma mistura entre uma bola de bilhar gigante e HAL 950, o computador renegado de 2001: Uma Odisseia no Espaço.

O encontro era um pequeno passo no que a Tools for Humanity afirma ser um projeto que mudará o mundo: escanear as íris de todos os oito bilhões de humanos e, em seguida, usar essa identificação única para oferecer pequenas alocações de criptomoedas para apoiá-los em um mundo transformado pela inteligência artificial (IA).

A Tools for Humanity, que levantou US$ 115 milhões em capital de risco este ano, conta com Sam Altman, CEO da OpenAI, como fundador Foto: Stephen Brashear/AP

Cada esfera Worldcoin contém uma câmera projetada para registrar imagens das íris de uma pessoa. As esferas convertem esses scans em bits de código numérico, que, supostamente, servirão como um novo tipo de identificação digital. A curto prazo, a Tools for Humanity planeja gerar receita oferecendo seu sistema baseado em íris como alternativa a tecnologias de segurança como CAPTCHA, o teste fotográfico usado para distinguir humanos de contas spam.

Em última análise, os apoiadores do Worldcoin têm um plano mais grandioso para proteger as pessoas dos avanços da IA que, afirmam, eliminarão milhões de empregos. Eles promovem as esferas como uma possível base para a renda básica universal, um sistema de bem-estar em que todos recebem pagamentos garantidos, e argumentam que as identificações de íris ajudarão a distinguir verdadeiros humanos de robôs.

Distopia do mercado de cripto

Continua após a publicidade

Para os céticos, a perspectiva de uma empresa de cripto privada lidar com os dados biométricos de bilhões de pessoas soa como uma receita para uma distopia, remetendo ao filme “Minority Report”, de 2002 e com Tom Cruise. No entanto, Tools for Humanity arrecadou US$ 115 milhões este ano com investidores de capital de risco, mesmo com o financiamento para o mercado de cripto diminuindo com a desaceleração na indústria.

A Tools for Humanity é parte de uma crescente gama de empresas de cripto tentando aproveitar o hype em torno da IA para impulsionar moedas digitais de volta à relevância após 18 meses miseráveis de quedas de mercado e falências. Seu projeto também mostra como figuras poderosas como o Altman estão buscando lucrar em um período tumultuado, criando empreendimentos lucrativos para mitigar os efeitos negativos da IA, mesmo enquanto desenvolvem agressivamente a tecnologia.

À medida que Tools for Humanity ganhou proeminência, suas táticas de marketing e técnicas de escaneamento de íris levantaram preocupações. No mês passado, as autoridades da França e Alemanha disseram que estavam investigando as práticas de coleta de dados do Worldcoin. Na quarta-feira, o governo do Quênia ordenou que a Tools for Humanity parasse de realizar scans, citando uma “falta de clareza” em seu tratamento de informações sensíveis.

“Estão nos pedindo para acreditar neles, para confiar neles”, disse Andrew Bailey, especialista em cripto da Yale-NUS College, uma colaboração entre a Universidade de Yale e a Universidade Nacional de Singapura. “Eu não acho que deveria ter que confiar em alguém assim quando se trata de informações sensíveis.”

Uma porta-voz de Tools for Humanity disse que a empresa projeta o Worldcoin para “proteger a privacidade individual” e que trabalha com governos para atender aos requisitos regulamentares.

Apesar das preocupações, dezenas de fãs de cripto apareceram no mês passado na galeria Canvas 3.0 em Manhattan para celebrar o lançamento do Worldcoin. Em muitos lugares, os usuários recebem uma pequena alocação de tokens cripto quando se inscrevem para um escaneamento de íris — basicamente dinheiro grátis. No entanto, a Tools for Humanity não está oferecendo tokens nos Estados Unidos, devido à incerteza legal em torno das empresas de cripto.

O evento Worldcoin aconteceu em julho deste ano Foto: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

Continua após a publicidade

Nenhum dos convidados parecia perturbado. E eles eram relativamente indiferentes à possibilidade de um estado de vigilância impulsionado pela esfera.

“A privacidade nem sequer existe mais”, disse Lawrence Yan, que trabalha na indústria de cripto, enquanto um garçom lhe oferecia uma bolacha coberta de hummus. Ele estava disposto a ter suas íris escaneadas “pela piada”, explicou.

À medida que o Worldcoin embarcou em uma blitz de marketing, seus apoiadores anunciaram mais de dois milhões de inscrições — ainda longe de oito bilhões, mas muitas íris de qualquer forma. No mês passado, o Altman afirmou que as esferas estavam escaneando novas íris a cada oito segundos.

“Tivemos uma enorme, enorme demanda”, disse Alex Blania, o CEO de Tools for Humanity. “Longas filas em frente às esferas. Tão longas que era difícil lidar em algumas partes do mundo.”

Altman cofundou Tools for Humanity em 2019. Dois anos depois, ele postou uma foto da esfera nas redes sociais e prometeu uma nova criptomoeda que seria “distribuída de forma justa para o maior número de pessoas possível.”

“Não cataloguem íris”, respondeu Edward Snowden, o denunciante e defensor da privacidade, no que era então o Twitter.

Sam Altman fundou o Tools for Humanity Foto: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

Continua após a publicidade

Altman e outro cofundador, Max Novendstern, escolheram Blania para dirigir Tools for Humanity quando ele era um estudante de pós-graduação em física teórica no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Com base em São Francisco e Berlim, a empresa tem cerca de 50 funcionários.

Altman continua envolvido, aprovando contratações importantes e moldando a estratégia geral, disse Blania.

Em um e-mail, Altman disse que “provavelmente não estava próximo o suficiente” para discutir o Worldcoin em detalhes. Mas ele manteve um comentário contínuo nas redes sociais. “Como qualquer projeto realmente ambicioso, talvez dê certo e talvez não”, ele postou no mês passado.

Muito do escrutínio se concentrou nos potenciais riscos de privacidade do Worldcoin. Em seu site, Tools for Humanity diz que as esferas não armazenam dados da íris. Quando as pessoas são escaneadas, diz o site, elas recebem uma ID única protegida por criptografia complexa, enquanto quaisquer imagens são excluídas. Com ampla adoção, as IDs do Worldcoin poderiam ajudar as plataformas de mídia social a distinguir entre humanos e bots, disse Blania.

Eventualmente, a empresa quer distribuir 50 mil esferas em todo o mundo — no momento, apenas algumas centenas estão em circulação — e acumular bilhões de inscrições, o suficiente para formar a base de um sistema de renda básica universal.

Os lucros da emergente revolução da IA podem, em última análise, ter de ser “redistribuídos para a sociedade”, disse Blania. “O que o Worldcoin faz é dar a todos, não apenas às pessoas na Europa ou nos Estados Unidos, uma identidade e uma forma de ser economicamente acessível”.

Quando as pessoas são escaneadas, elas recebem um ID exclusivo e todas as imagens são excluídas Foto: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

Continua após a publicidade

Mas, à medida que a empresa se expandiu globalmente, enfrentou críticas por seu marketing. Antes do lançamento oficial, Tools for Humanity enviou contratados, chamados “operadores de esfera”, para coletar dados de íris em países em desenvolvimento. Alguns desses contratados usaram técnicas enganosas para solicitar inscrições, de acordo com investigações do ano passado feitas pelo Buzzfeed News e MIT Technology Review.

E, apesar de todo o discurso de Altman sobre uma moeda distribuída de forma equitativa, a Tools for Humanity disse que cerca de um quarto de suas novas moedas digitais, conhecidas como WLD, já estão reservadas para investidores de capital de risco e outros internos da empresa.

Blania comparou os problemas de lançamento da Tools for Humanity aos desafios enfrentados por empresas, como o Uber, que operam grandes redes de contratados. Ele disse que a empresa instituiu “medidas padrão de controle de qualidade” para sua força de trabalho e que as alocações de tokens eram necessárias para angariar fundos dos investidores.

“Gostaria que esse número fosse menor, mas é o que é”, disse ele.

No evento, uma sequência de curiosos se misturou com representantes da Tools for Humanity, que vestiam camisetas brancas com as palavras “humano único”.

Enquanto a música tocava, um casal se aproximou de um pódio da esfera para falar com o operador da esfera sobre suas experiências na nova fronteira da identidade digital. Ele não estava no trabalho há muito tempo, disse a eles, mas já estava recebendo perguntas estranhas. Um novo usuário recentemente perguntou o que aconteceria se “alguém tirasse meu rosto e o colocasse em frente à esfera?”, ele disse.

Então a conversa se voltou para a infeliz situação dos “sem olhos”. Um convidado recém-escaneado se perguntou, do ponto de vista da acessibilidade, como as pessoas que não têm olhos se encaixariam na nova ordem mundial. O operador da esfera assentiu solenemente. “Essa é uma preocupação muito válida”, disse ele.

Continua após a publicidade

Nenhum desses potenciais problemas impediram o fluxo de inscrições. Isaac Cespedes, um desenvolvedor de software, passou grande parte da noite pesando os prós e contras de oferecer seus dados biométricos a uma startup.

“Meu amigo trader de cripto — acabei de enviar uma mensagem para ele”, disse Cespedes. “Ele acha que parece uma fraude.”

No entanto, ao final da noite, Cespedes estava se alinhando para ser escaneado. / TRADUZIDO POR ALICE LABATE