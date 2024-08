Elon Musk versus Maduro: entenda ‘treta’ travada entre o bilionário e o ditador da Venezuela

Nos últimos quatro dias, Elon Musk se manifestou mais de 50 vezes sobre o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela - e os comentários não foram nada elogiosos.

"Vergonha para o ditador Maduro", escreveu Musk no X no domingo, quando chegaram os resultados da eleição presidencial da Venezuela, criticada como profundamente falha. Na manhã seguinte, Musk postou que havia ocorrido "uma grande fraude eleitoral por parte de Maduro". Desde então, o homem mais rico do mundo também comparou Maduro a um burro e sugeriu que estaria disposto a lutar contra o líder autocrático em um combate corpo a corpo. Musk, o presidente executivo de 53 anos da Tesla e da SpaceX, sempre criticou chefes de Estado, inclusive o presidente americano Joe Biden, no X. Mas os ataques contra Maduro, um dos símbolos proeminentes da esquerda na América Latina, destacaram-se por seu volume repentino e agressividade.

ARCHIVO- El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, escucha una pregunta durante un evento en Washington, el 9 de marzo de 2020. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo) Foto: Susan Walsh/AP

Eles faziam parte de um padrão de Musk de denunciar os ideais esquerdistas e o socialismo. Ele disse que vê na Venezuela um Estado falido, com uma economia em colapso, que ele culpa pela corrupção dos políticos de esquerda. Em algumas de suas postagens, o bilionário, que apoiou o ex-presidente Donald Trump na corrida presidencial dos EUA, sugeriu que os Estados Unidos poderiam se tornar como a Venezuela se os eleitores apoiassem o Partido Democrata em novembro.

Na verdade, Musk está usando a tempestade de fogo sobre a eleição da Venezuela para reforçar sua visão de mundo de que as forças socialistas e de esquerda estão degradando a sociedade global, disse Eugenia Mitchelstein, professora associada da Universidade de San Andrés, em Buenos Aires. Musk parece ter postado apenas uma vez sobre a política venezuelana antes de domingo, disse ela, e está usando as questões sobre a eleição do país para “marcar pontos políticos muito fáceis”.

“É o caso perfeito para que ele esteja do lado certo e faça alianças tanto com o Estado de Direito quanto com a política de direita”, disse Mitchelstein.

Musk não respondeu a um pedido de comentário feito pelo New York Times.

Os Estados Unidos e outros países denunciaram os resultados das eleições na Venezuela, que, segundo a autoridade eleitoral do país, mostraram Maduro como o claro vencedor sobre o principal candidato da oposição, Edmundo González. Os repórteres do New York Times testemunharam casos de intimidação de eleitores, e a autoridade eleitoral do país não havia divulgado uma contagem completa dos votos até a quarta-feira.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, Maduro respondeu aos comentários de Musk chamando o bilionário da tecnologia de “assassino”. Ele também acusou Musk de financiar manifestantes na Venezuela.

“Quem se mete comigo, murcha”, acrescentou Maduro.

President Nicolas Maduro dances outside the Miraflores presidential palace after electoral authorities declared him the winner of the presidential election in Caracas, Venezuela, Monday, July 29, 2024. (AP Photo/Fernando Vergara) Foto: Fernando Vergara/AP

Musk já havia se envolvido na política latino-americana por meio do X, o antigo Twitter, do qual é proprietário e que usou para influenciar a política global. Musk, que tem mais de 192 milhões de seguidores no X, falou sobre Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, e Javier Milei, o presidente da Argentina, na plataforma. Os governos dos dois homens, que são conservadores, ofereceram vantagens comerciais à Tesla e à SpaceX.

Musk tem sido menos gentil com os líderes latino-americanos de esquerda. Em 2020, ele sugeriu que os Estados Unidos poderiam derrubar o partido socialista que havia sido eleito na Bolívia, um país com vastas fontes de lítio, um componente crucial nas baterias dos carros da Tesla. "Vamos golpear quem quisermos!", postou na época. "Lidem com isso."

Pouco a perder

Musk tem pouco a perder financeiramente ao criticar Maduro, que chegou ao poder em 2013 e aprofundou o controle estatal sobre a economia da Venezuela. A Tesla não tem operações de fabricação ou lojas no país, embora alguns veículos elétricos da empresa tenham sido vistos nas ruas de Caracas, a capital. A Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, também não está oficialmente disponível na Venezuela. E embora o X seja usado há muito tempo no país, inclusive por Maduro, ele tem poucos anunciantes que geram receita para a plataforma.

A conta de Maduro no X, que tem 4,8 milhões de seguidores, não tem uma marca de verificação cinza, normalmente reservada para entidades governamentais e políticos. Ela tem uma marca de seleção azul, que pode ser obtida mediante o pagamento de uma taxa de assinatura do X.

Desde a eleição da Venezuela, Musk tem atacado Maduro, que declarou vitória eleitoral. Além de acusar Maduro de fraude eleitoral, Musk disse que um burro sabe mais do que o presidente venezuelano e compartilhou vídeos de aparentes protestos e comícios do partido de oposição do país. Musk também criticou a maneira como Maduro lidou com o setor de petróleo e observou que seriam necessários “vários anos para reconstruir a produção de petróleo da Venezuela”.

