‘Estadão’ recebe Prêmio IMPA de Jornalismo na categoria Matemática

O Estadão recebeu, nesta quinta-feira, 15, um dos maiores prêmios de jornalismo da área de exatas do Brasil. O Prêmio IMPA de Jornalismo, promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), elegeu a reportagem “Como a inteligência artificial revelou os segredos dos Beatles”, de Bruno Romani em parceria com Marcos Muller e William Mariotto, como a vencedora na categoria Matemática.

A reportagem, publicada no Estadão em fevereiro de 2022, aborda como elementos de inteligência artificial (IA), mixagem de voz e algoritmos foram utilizados no documentário “Get Back”, disponível no Disney+. A obra, dirigida por Peter Jackson, restaurou o material captado em 1969 por Michael Lindsay-Hogg para o documentário Let It Be.

Leia a reportagem vencedora do Prêmio Como a inteligência artificial revelou os segredos dos Beatles No documentário ‘Get Back’, algoritmos de ‘desmixagem’ foram fundamentais para revelar conversas privadas que ficaram escondidas por 50 anos

Parte importante do uso da IA foi na “desmixagem” dos áudios captados nos ensaios dos Beatles. O programa foi treinado para reconhecer instrumentos e vozes e conseguiu isolar os áudios de conversas dos integrantes da banda enquanto tocavam, por exemplo — na época em que foi gravado, não havia nenhuma tecnologia que pudesse fazer essa distinção.

Para a jurada Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, a reportagem ilustrou com “emoção” a recuperação de elementos sonoros de uma das bandas mais icônicas do século 20. “A reportagem é uma sacada original e interessante sobre o uso da inteligência artificial. Usa muito bem artes e tem o elemento de interação com o usuário, com um player que permite isolar instrumentos com IA”.

Além de Helena, o juri foi composto por Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA; Sabine Righetti, pesquisadora do Labjor-Unicamp e fundadora da Agência Bori; e Raphael Gomide, coordenador de Comunicação do IMPA.

O Prêmio ainda contou com a categoria Divulgação Científica, que entregou a honraria para a série “As cientistas da Amazônia”, de Nádia Pontes, da Deutsche Welle.