Google ameaçado? O que dizem os primeiros testes com a ferramenta de buscas do ChatGPT

Um mecanismo de busca muito aguardado, que está sendo desenvolvido pelo fabricante do ChatGPT, está longe de estar pronto para substituir o Google, de acordo com aqueles que já testaram a ferramenta.

O SearchGPT da OpenAI usa inteligência artificial (IA) para fornecer respostas inteligentes com fontes claramente marcadas, resumindo informações extraídas de diferentes páginas da web. Mas ele teve dificuldades com algumas consultas de compras e locais e, em algumas ocasiões, apresentou informações falsas ou “alucinadas”.

SearchGPT da OpenAI pode ser um grande concorrente das buscas do Google Foto: lilgrapher/Adobe Stock

As limitações do protótipo da ferramenta de pesquisa sugerem que a OpenAI, cujo ChatGPT inspirou previsões de que alguns gigantes do Vale do Silício poderiam ser deixados de lado, ainda tem muito trabalho a fazer antes de começar a ameaçar diretamente o lucrativo negócio de pesquisa do Google. "Vamos pegar os melhores recursos e mesclá-los ao ChatGPT", disse a porta-voz da OpenAI, Kayla Wood, em uma entrevista por telefone sobre o SearchGPT. Quando perguntada se o serviço da OpenAI incluiria anúncios, como o Google e outros mecanismos de busca estabelecidos, Wood disse que o modelo de negócios da empresa se baseia em assinaturas. Mas ela acrescentou que a OpenAI ainda não anunciou se o SearchGPT será oferecido gratuitamente ou como parte de uma assinatura do ChatGPT.

Desde que a OpenAI revelou o ChatGPT em novembro de 2022, especialistas em tecnologia e membros do setor previram que os chatbots de IA revolucionarão a maneira como as pessoas encontram informações online, o que pode atrapalhar a lucrativa posição de décadas do Google como o principal portal da web. A OpenAI aumentou ainda mais a empolgação em julho, quando anunciou o SearchGPT e, nas últimas semanas, a empresa começou a disponibilizar o protótipo para 10 mil usuários iniciais.

Mais de 200 milhões de pessoas usam o ChatGPT toda semana, informou a empresa no mês passado. Muitas fazem perguntas que poderiam ter sido digitadas anteriormente no Google. Mas isso ainda não parece ter afetado os negócios do Google: A receita da gigante das buscas continua a crescer, o que o CEO Sundar Pichai creditou, em uma chamada com investidores em julho, em parte ao “tremendo impulso contínuo na busca”.

A Microsoft adicionou um chatbot alimentado pela tecnologia da OpenAI ao seu mecanismo de busca Bing no ano passado, mas a empresa registrou apenas um crescimento modesto em sua participação no mercado, de acordo com a empresa de marketing de busca BrightEdge. O mecanismo de busca da Microsoft continua sendo superado pelo Google, que recentemente adicionou seus próprios recursos de busca com IA.

Em sua versão atual, a OpenAI posiciona o SearchGPT como um balcão único para todas as informações que uma pessoa procura, em vez de uma ferramenta de pesquisa convencional que oferece uma lista de opções para clicar. Depois que um usuário digita uma consulta, o SearchGPT oferece uma resposta concisa com subtítulos e marcadores, links para fontes e imagens relacionadas. A ferramenta usa o Bing e outras fontes de dados para as informações que apresenta, disse a OpenAI.

A interface do SearchGPT é mais parecida com um mecanismo de busca do que a do ChatGPT e de outros chatbots de conversação, mas a ferramenta de busca da OpenAI também incentiva perguntas complementares. “As pessoas já recorrem ao ChatGPT para obter informações e, com os recursos de pesquisa do protótipo, queremos que ele se torne um local de referência para ainda mais perguntas”, disse Wood em um e-mail.

Na última década, o Google tem se movido constantemente em uma direção semelhante, exibindo determinadas respostas extraídas de páginas da web na parte superior dos resultados de pesquisa para muitas consultas. A empresa afirma que essa abordagem é mais útil para os usuários, mas tem sido criticada por editores da web que dizem que o Google usa o conteúdo deles de uma forma que desestimula as pessoas a visitarem suas páginas.

A OpenAI se recusou a fornecer ao The Washington Post acesso ao SearchGPT e disse em um e-mail, no mês passado, para aqueles que estavam na lista de espera para acesso que “tivemos uma resposta esmagadora e preenchemos as vagas iniciais para o protótipo”.

Ananay Arora, engenheiro de software e pesquisador de IA e segurança cibernética, está entre os que têm acesso ao protótipo do SearchGPT, mas diz que, até o momento, ele não parece representar uma grande ameaça ao Google. Ele ficou satisfeito com os resultados em uma consulta sobre restaurantes locais. Mas, em outras pesquisas, ele não se impressionou com as imagens que o SearchGPT forneceu junto com os resultados e achou a forma como as fontes são rotuladas ocasionalmente confusa. "De uma empresa como a OpenAI, é de se esperar um avanço, dado seu histórico de modelos de última geração", disse Arora em uma entrevista por telefone. Em comparação com o ChatGPT, disse ele, o SearchGPT "não é exatamente muito impressionante". Daniel Lemire, profissional de tecnologia que dirige a organização educacional AI Mistakes, foi mais positivo em uma entrevista sobre suas próprias experiências como um dos primeiros usuários do SearchGPT. Ele disse que a ferramenta de pesquisa da OpenAI é melhor do que as respostas geradas por IA, ou "visões gerais", que o Google adicionou às suas páginas de resultados. "Eu escolheria o SearchGPT em vez do Google a qualquer momento", disse Lemire.

Mas tanto Arora quanto Lemire disseram que a interface e as respostas do SearchGPT eram menos impressionantes do que a tentativa de uma startup muito menor, a Perplexity, de reinventar a pesquisa na web com IA. A Perplexity usa IA para pesquisar na web e fornecer respostas únicas, com links para fontes. A empresa criou seu próprio “índice da web”, ou seja, um catálogo gigante de sites na Internet, mas também usa alguns dados do Google e do Bing, conforme disse seu CEO anteriormente.

Em um vídeo do YouTube publicado este mês, Matt Berman, entusiasta de IA, compartilhou algumas de suas próprias experiências com o SearchGPT, incluindo comparações de resultados do Perplexity e do Google em consultas que incluíam resultados das Olimpíadas e a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Ele julgou que as ferramentas de pesquisa de IA superaram os resultados do Google em consultas sobre planejamento de eventos ou como corrigir um problema de codificação e disse que o SearchGPT “acertou em cheio” quando solicitado a listar os três principais cinemas de sua vizinhança e explicar o motivo.

O relatório da empresa também constatou que o Google continua sendo o líder absoluto nas buscas por compras online ou informações locais. O Google tem acesso a dados especializados para responder a essas consultas, como listagens de empresas, disponibilidade de quartos de hotel ou informações sobre voos. A obtenção do tipo de dados necessários para responder a essas consultas pode ser cara: Em 2011, o Google gastou US$ 676 milhões para adquirir um provedor de dados de voos que ajudou a aprimorar seus resultados de pesquisa de viagens.

Yu disse que acredita que, apesar das limitações do SearchGPT, ele ainda pode mudar a forma como as pessoas obtêm informações online, potencialmente semelhante à forma como o iPhone mudou a computação móvel.

Wood disse que a OpenAI usará o feedback sobre o protótipo do SearchGPT para “ajudar a orientar nossas melhorias contínuas”.

