Humano ou IA? Jogo desafia a descobrir se você está batendo papo com pessoas ou máquinas

Cada vez mais sofisticados, chatbots de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, se parecem cada vez mais com humanos na hora de conversar por mensagens de texto. Agora, o jogo Human or not? (em tradução livre, “Humano ou não?”) tenta colocar à prova a nossa capacidade de identificar máquinas.

Criado pelo laboratório israelense AI21 Labs, especializado em IA com linguagem natural, ele coloca o usuário em uma sala de bate papo anônimo, onde é possível trocar mensagens intercaladas durante dois minutos. Ao final, você tenta descobrir se falava com uma pessoa ou com um sistema de IA.

Site permite que usuários conversem em um chat e descubram se estão falando com outra pessoa ou com uma IA Foto: Human or not/Reprodução

Se acertar, você ganha um ponto e o jogo continua, caso contrário, o jogo recomeça. Não é necessário criar uma conta para jogar “Human or not?”. Basta acessar o site oficial e clicar em Começar o jogo.

O robô de IA que interage com os usuários é uma mistura de alguns grandes modelos de linguagem, como Jurassic-2, GPT-4 (mesma IA do chatbot ChatGPT), Claude e Cohere. Como o objetivo é fazer com que a linguagem do robô seja natural, muitas vezes ele tenta imitar uma pessoa real e “enganar” os usuários, inventando nome, idade e nacionalidade.

No próprio site, o “Human or not?” é descrito como “um jogo de Turing Social”, fazendo referência ao Teste de Turing, proposto pelo matemático Alan Turing em 1950, em que o objetivo é testar a capacidade de uma máquina de se passar por um humano.

Assim, o jogo é um experimento social criado para auxiliar o AI21 Labs a “entender melhor o que os modelos de IA podem fazer em 2023 e pensar sobre o que significa ser humano online”.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani