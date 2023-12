NEW YORK TIMES - Vincent van Gogh tem estado surpreendentemente ocupado para um homem morto. Suas pinturas foram apresentadas em grandes exposições de museus este ano. Teatros imersivos em cidades como Miami e Milão florescem com projeções de suas paisagens rodopiantes. Seus desenhos agora aparecem em tudo, de tênis a capachos, e uma recente colaboração com a franquia de jogos Pokémon foi tão popular que os jogadores invadiram o Museu Van Gogh em Amsterdã em busca de cartões de troca na loja de presentes.

Porém, uma das tentativas mais ousadas de defender o legado de van Gogh está no Musée D’Orsay, em Paris, onde um sósia realista do artista holandês conversa com os visitantes, oferecendo informações sobre sua própria vida e morte (repleta de erros de aprendizado de máquina).

O “Bonjour Vincent”, destinado a representar a humanidade do pintor, foi montado por engenheiros que usaram inteligência artificial (IA) para analisar cerca de 900 cartas que o artista escreveu durante o século XIX, bem como as primeiras biografias escritas sobre ele. No entanto, o algoritmo ainda precisava de alguma orientação humana sobre como responder às perguntas mais sensíveis dos visitantes, que conversam com a réplica de Van Gogh em uma tela digital, por meio de um microfone. A mais popular delas: por que van Gogh se suicidou? (O pintor morreu em julho de 1890 após atirar em si mesmo em um campo de trigo perto de Auvers).

"Eu imploraria pelo seguinte: apegue-se à vida, pois mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há beleza e esperança", disse a IA de Van Gogh em uma entrevista Foto: Elliott Verdier/The New York Times

Centenas de visitantes fizeram essa pergunta mórbida, disseram os funcionários do museu, explicando que o algoritmo está constantemente refinando suas respostas, dependendo de como a pergunta é formulada. Os desenvolvedores da IA aprenderam a direcionar gentilmente a conversa sobre tópicos delicados como suicídio para mensagens de resiliência.

O programa tem algumas respostas menos oblíquas. “Ah, meu caro visitante, o tema do meu suicídio é um fardo pesado para carregar. Em meus momentos mais sombrios, eu acreditava que acabar com minha vida era a única saída para o tormento que atormentava minha mente”, disse Van Gogh em outro momento, acrescentando: “Eu não via outra maneira de encontrar paz”.

Agnès Abastado, chefe de desenvolvimento digital do museu, disse que a discussão sobre o desenvolvimento de um algoritmo de Van Gogh levou quase um ano. “Uma das perguntas que fizemos a nós mesmos foi em que ponto esse artista era o verdadeiro Van Gogh”, disse ela. “Foi importante mostrar como essa tecnologia não será apenas um projeto comercial, mas um projeto cultural que pode melhorar a exibição do conhecimento.”

Continua após a publicidade

Visitantes interagem com a instalação de IA na exposição de Van Gogh no Musée d’Orsay Foto: Elliott Verdier/The New York Times

A iniciativa é parte integrante de um esforço maior do Musée D’Orsay, uma instituição pública apoiada pelo governo francês, para afirmar sua relevância na vida moderna quando a maior parte de sua coleção é originária do século XIX. E para dar esse salto, o museu fez parceria com várias empresas que podem lucrar com o empreendimento. Alguns programas estão relacionados à sua exposição atual, “Van Gogh in Auvers-sur-Oise: The Final Months” (Os últimos meses), que aborda os cruciais e exaustivos últimos meses de vida do artista, quando - sob os cuidados do Dr. Gachet, o médico homeopata e alopata - ele produziu mais de 74 pinturas e 33 desenhos antes de se matar.

Um final perturbador, mas aparentemente não muito perturbador para ser levado para a casa das pessoas. A Jumbo Mana, a startup de tecnologia que desenvolveu o algoritmo de Van Gogh, disse que planeja lançar o programa de IA de Van Gogh nos dispositivos Amazon Alexa no próximo ano. A empresa está trabalhando em um projeto semelhante com base na vida do poeta francês Arthur Rimbaud, outro artista radical que fez experiências com alucinações e os limites da consciência.

“Somos capazes de dar vida a esses personagens, mas não estamos tentando fazê-los renascer”, disse Christophe Renaudineau, executivo-chefe da Jumbo Mana. “No momento, estamos trabalhando com historiadores para garantir que nosso Van Gogh possa ser mais preciso.”

A exposição no Musée d’Orsay também inclui uma experiência de realidade virtual separada, “Van Gogh’s Palette”. O museu receberá uma parte dos lucros Foto: Elliott Verdier/The New York Times

A exposição também inclui uma experiência de realidade virtual separada, “Van Gogh’s Palette”. Trata-se de uma produção compartilhada entre o museu, a Vive Arts, a Lucid Realities e a Tournez S’il Vous Plait. O Musée D’Orsay receberá uma parte dos lucros e a equipe está trabalhando em uma versão mais longa, com duração de 20 minutos, que será distribuída e exibida globalmente.

Muitos historiadores da arte ficaram consternados ao ver Van Gogh se tornar um embaixador digital de esforços de museus que pareciam mercantilizar suas pinturas. Mas alguns acadêmicos admitiram que podiam entender o apelo.

Continua após a publicidade

“Ele era um devoto realmente intenso da cultura popular em sua própria época”, disse Michael Lobel, autor de um livro a ser lançado sobre o envolvimento do artista com a industrialização. “Van Gogh estava pensando com muita atenção e cuidado sobre seu próprio potencial para criar imagens para um público mais amplo.”

Assim, os experimentos com as pinturas de Van Gogh continuaram, incluindo sua implementação no mundo do videogame Roblox, um jogo online que é popular entre milhões de crianças. Seu “Autorretrato com chapéu de palha”, de 1887, é uma das quase 40 obras de arte do Metropolitan Museum of Art de Nova York que podem ser digitalizadas e transformadas em roupas digitais para avatares no Roblox.

O “Autorretrato com chapéu de palha”, de Van Gogh, de 1887, é uma das muitas obras de arte do Metropolitan Museum of Art que podem ser digitalizadas e transformadas em roupas digitais para avatares no Roblox Foto: The Metropolitan Museum of Art

“As roupas são uma parte muito importante do Roblox”, disse Claire Lanier, gerente sênior de rede social do Met, que liderou o projeto com a ajuda de um patrocinador corporativo, a Verizon. “Queríamos que as obras de arte fossem tangíveis para as crianças e suas experiências.”

Ao digitalizar um retrato de van Gogh por meio de um aplicativo móvel, o Replica, os usuários acessam versões digitais do chapéu e da jaqueta do artista, que podem ser combinados com elementos de outros objetos do museu, como uma armadura medieval e um cocar egípcio.

(Para aqueles que procuram roupas reais, o museu anunciou recentemente uma colaboração com a marca de moda Todd Snyder, trazendo as pinturas de Van Gogh para suas parcas e suéteres por centenas de dólares).

“Durante anos, os museus nem sequer queriam colocar suas imagens online”, observou Lanier. “Mas a pandemia realmente mudou a relação das pessoas com os museus no mundo digital. Isso nos ofereceu oportunidades”.

Continua após a publicidade

O Met entra no Metaverso com o Roblox, uma experiência de jogo on-line que permite que os espectadores tragam obras de arte, desde armaduras até o chapéu de palha de Van Gogh Foto: The Metropolitan Museum of Art

Mas essas oportunidades estão colocando alguns museus em território desconhecido. Embora o Museu Van Gogh tenha um histórico de licenciamento de pinturas do artista para skates, cachecóis e bugigangas, sua recente parceria com a Pokémon Company International deu errado quando vendedores ambulantes invadiram sua loja de presentes, pegando os cartões especiais comemorativos do 50º aniversário do museu, que foram vendidos online por centenas de dólares. A imagem de Pikachu desenhada no estilo do “Autorretrato com chapéu de feltro cinza” do pintor, de 1887, foi posteriormente retirada da venda por causa do frenesi.

Agora, esses cartões estão dificultando a pesquisa para alguns historiadores de Van Gogh. “Quando procuro por Van Gogh no eBay, só tem cartas de Pokémon”, resmungou Wouter van der Veen, um especialista no artista que frequentemente usa o site de leilões para procurar documentos do século XIX relacionados ao pintor.

No último ano, o acadêmico participou de vários projetos diferentes sobre Van Gogh, incluindo o experimento de IA no Musée D’Orsay, onde ele ofereceu feedback aos engenheiros para aprimorar sua precisão. A influência de Van der Veen pode ser ouvida até mesmo na maneira como o artista fala francês: ele introduziu “erros” gramaticais aparentes porque esse era o segundo idioma de Van Gogh.

“Você tem o mesmo comprimento de frase e falta de pontuação, com palavras caindo umas sobre as outras”, disse Van der Veen. Os erros incomodam alguns visitantes franceses, que precisam ser assegurados pela equipe de que esses erros são intencionais.

Mas o historiador ressaltou que outras falhas em “Bonjour Vincent” revelam um retrato generativo do artista holandês que está longe de ser completo. Às vezes, ele fornece duas respostas diferentes para a mesma pergunta, misturando fatos históricos com informações irrelevantes.

Um erro pronunciado foi quando a IA nomeou “Noite Estrelada” como a obra de arte favorita de Van Gogh, dizendo que era “uma manifestação do meu eu agitado e do meu anseio pelo divino”.

Continua após a publicidade

O verdadeiro Van Gogh era muito mais ambivalente em relação à pintura de 1889, de acordo com suas próprias cartas. Ele originalmente se referiu a “Noite Estrelada” como um estudo e disse ao artista Émile Bernard que era um “retrocesso”, acrescentando: “mais uma vez estou me permitindo fazer estrelas grandes demais”.

Embora um pouco envergonhada, a equipe que está trabalhando em “Bonjour Vincent” disse que estava confiante de que as principais imprecisões seriam corrigidas antes do lançamento mais amplo do programa, com a esperança de que isso melhorasse o alcance da coleção.

“Quando se trata de Van Gogh, as pessoas gostam”, disse Abastado. “Mas o dinheiro não é nosso objetivo como museu público. Nosso objetivo é fazer com que a coleção fale a todos.”