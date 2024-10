O X está de volta após 40 dias: confira os melhores memes do retorno

Depois de 39 dias do bloqueio do X no Brasil, o aplicativo está finalmente funcionando no País. Após o pagamento de uma multa de R$ 28,6 milhões e a indicação de um representante legal para a rede social no País, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o bloqueio e autorizou a operação do aplicativo.

A decisão veio na terça-feira, 8, e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tinha 24 horas para tomar as medidas necessárias para o retorno da plataforma. Na tarde desta quarta-feira, 9, a rede social voltou a funcionar para a maioria dos usuários.

X volta a operar após 39 dias de suspensão no Brasil Foto: Mauro Pimentel/MAURO PIMENTEL

A volta do X - que é berço de diversos memes - foi celebrada pelos usuários com memes.

Confira os 10 melhores memes do retorno do antigo Twitter: