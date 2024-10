Perdeu a senha? Veja como recuperar o acesso a conta do X após sua volta ao Brasil

Existem duas maneiras principais de recuperar sua senha: por e-mail ou por número de telefone. Para recuperar por e-mail, abra a página de login do X no aplicativo ou no site da rede social e toque em “Esqueci a senha” na parte inferior da tela. Digite o endereço de e-mail associado à sua conta na aba “Encontre sua conta”. O X enviará um código de redefinição de senha para o seu e-mail. Digite o código no campo indicado na página de redefinição de senha, crie uma nova senha e use-a para fazer login na sua conta.

Já para recuperar a senha por número de telefone, abra a página de login do X no aplicativo ou no site da rede social e toque em “Esqueci a senha” na parte inferior da tela. Digite o número de telefone associado à sua conta na aba “Encontre sua conta”. O X enviará um código de redefinição de senha por SMS para o seu número de telefone. Digite o código no campo indicado na página de redefinição de senha, crie uma nova senha e use-a para fazer login na sua conta.