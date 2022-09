Quer largar o celular? Essas ferramentas ajudam a reduzir o ‘vício’

Uma pesquisa de 2021 do Centro de Pesquisa Pew descobriu que cerca de 30% dos adultos nos Estados Unidos relataram estar online “quase o tempo todo”. Porém, para quem nãoo quer fazer parte das estatísticas é possível reduzir o tempo de tela - graças a uma ajudinha dos sistemas operacionais iOS, da Apple, e Android, do Google. Veja abaixo como é possível.

Adotar tons de cinza

Este já é um truque bem conhecido: fazer a tela do smartphone exibir imagens apenas em tons de cinza tem como objetivo amenizar o estímulo visual que faz com que voltemos a ele para ver mais coisas.

O caminho para mudar as configurações de cor não é tão óbvio, mas não se preocupe – podemos ativar atalhos para tornar tudo mais rápido.No iPhone abra o Ajustes e toque em Acessibilidade. Em Visão, toque em Exibir e Tamanho do texto.Encontre a opção Filtros de cor, toque no botão para ativá-lo e selecione Tons de cinza.

Para facilitar ativar ou desativar a função, encontre a opção Atalho de acessibilidade e selecione Filtros de cor – depois disso, apertar três vezes o botão liga / desliga deve resolver o problema. Em celulares Android, Abra o aplicativo Configurações toque em Acessibilidade. Em Melhorias de visibilidade, toque em Ajuste de cor. Selecione Escala de cinza.

Para criar um botão de atalho na tela, localize a opção de atalho de “Ajuste de cor” e ative-o. Você deve ver um pequeno botão colorido que poderá ser movimentado pela tela quando necessário.

Continua após a publicidade

Definir limites de tempo de uso para apps

No iPhone, ajuste os recursos de Tempo de uso e Repouso do iOS para fazer. Abra os Ajustes, toque em Tempo de uso e ative-o, caso ele ainda não esteja ativado. Depois de ativar a função, toque na opção Sempre permitido. Encontre os aplicativos que deseja garantir continuar tendo acesso e toque no botão verde ao lado de seus nomes para adicioná-los à lista de aplicativos permitidos.

Agora, você pode ativar e desativar manualmente a função Repouso. Quando estiver ativado, você será avisado de que atingiu seu limite de tempo de uso sempre que tentar abrir um aplicativo que não está na lista de permitidos. Se você estiver pensando em usar isso principalmente nos fins de semana, é possível agendar os horários específicos para ativação do recurso. No menu Tempo de uso, toque no botão Repouso e ative a função, caso isso ainda não tenha sido feito.Toque em Personalizar dias e defina os horários desejados.

No geral, o Tempo de uso não é um sistema perfeito para controlar seus impulsos, contorná-lo exige apenas alguns toques. Entretanto, ser perguntado se tem certeza de que quer abrir um determinado aplicativo dá tempo suficiente para pensar se realmente é isso o que você quer.

Se você tem um telefone Android fabricado nos últimos quatro anos, ele provavelmente veio com um conjunto de ferramentas de “bem-estar digital”. Felizmente, com elas é mais fácil configurar e programar limites de uso para aplicativos. Abra o aplicativo Configurações e toque em Bem-estar digital e controles parentais.Toque em Modo de foco (talvez você precise tocar em “Editar” para visualizar todos os aplicativos).Toque e selecione cada aplicativo que deseja limitar o acesso.Para definir quando você deseja que o Modo de foco seja ativado, toque em Definir uma programação na parte superior da tela e selecione os horários adequados para você.

Depois de ativar o Modo de foco, você basicamente fica sem acesso ao aplicativo – a não ser que toque no botão que lhe dá mais cinco minutinhos. Novamente, não é uma solução perfeita, mas é útil. Alguns celulares Android, como certos dispositivos Samsung Galaxy, oferecem a opção de configurar vários modos de foco.