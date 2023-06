Senhas de brasileiros que usam o ChatGPT vazam na internet; veja como se proteger

A empresa de cibersegurança Group-IB anunciou nesta terça, 20, que detectou o vazamento de mais de 100 mil credenciais do ChatGPT, como login e senha, incluindo informações de usuários brasileiros.

Segundo a companhia, os dados estão à venda em marketplaces na dark web, porção da internet que só pode ser acessada por meio de navegadores especiais. No relatório, a empresa aponta que o Brasil foi o terceiro mais afetado, com 6,5 mil credenciais afetadas. A Índia aparece em primeiro no ranking, com 12,6 mil.

A Group-IB vem detectando vazamentos de credenciais relacionadas à OpenAI desde junho de 2022, cinco meses antes do ChatGPT se tornar público. O pico de senhas vazadas aconteceu no último mês de maio, com 26,8 mil credenciais expostas.

A companhia recomenda que usuários do ChatGPT troquem as senhas e ativem autenticação de dois fatores.

Confira dicas para proteger suas credenciais Foto: @emilianovittoriosi/unsplash

Veja como proteger sua senha

O primeiro passo pra proteger seus dados, é criar uma senha forte. Pra isso, é recomendável criar senhas com no mínimo 10 caracteres e que sejam frases formadas por palavras sem sentido com letras maiúsculas, minúsculas, números e até símbolos.

Continua após a publicidade

Outra dica importante é mudar as suas senhas periodicamente, de preferência a cada três meses e por outras senhas que não sejam parecidas com as anteriores. Vale reforçar que a senha deve ser forte e memorável, caso contrário e usuário não se lembrará dela ou vai precisar anotá-la para não esquecer.

Como diz a Group-IB, fazer autenticação de dois fatores ou 2FA (Two Factor Authentication) é uma ferramenta muito importante, que muitas plataformas fornecem gratuitamente. Para ter acesso à conta é exigido ao usuário uma segunda autenticação, seja por um código enviado por SMS, confirmação no e-mail ou uma confirmação no smartphone.

Não esqueça também dos benefícios de usar um gerenciador de senhas. Esse software organiza seus logins em diversas plataformas e a única senha que você precisa memorizar é a senha do próprio software tem que mandar bem nessa, porque se você esquecer ou ela vazar, já era. Um gerenciador de senha também inclui recursos de aviso caso o endereço de alguma conta seja associado a uma violação de dados.