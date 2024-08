Tchau, X? Usuários relembram os melhores tuítes brasileiros em clima de despedida da rede

Nesta quarta-feira, 28, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes exigiu de Elon Musk, dono do X, a nomeação de um novo representante legal da empresa no Brasil. Caso a exigência não seja respondida dentro de 24 horas, Moraes determinou a suspensão da rede social em território brasileiro - e usuários já começam a sentir saudades da rede social.

Com a possível suspensão, usuários da antiga rede do passarinho deram vazão à nostalgia na rede, relembrando tuítes famosos e memes que começaram no antigo Twitter. Alguns relembram os velhos tempos, outros falam sobre a novidade e o receio do cancelamento da plataforma.

