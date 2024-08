TikTok: agora será possível criar grupos de conversa no app; veja como usar

O TikTok anunciou nesta segunda-feira, 12, que agora será possível criar grupos de conversas com até 32 pessoas no app. Até agora, apenas bate-papos entre duas pessoas eram possíveis pelo aplicativo.

Em outras redes sociais, o número de pessoas em uma mesma conversa é maior; no Instagram, por exemplo, o número é de 250. Ainda assim, o movimento é uma forma de o TikTok se aproximar de rivais que oferecem plataformas de vídeos curtos semelhantes.

Nos chats de grupo, os usuários poderão trocar mensagens, vídeos e figurinhas.

TikTok lança opção de conversar em grupos de até 32 pessoas Foto: Matt Slocum/AP

PUBLICIDADE Os grupos do TikTok terão algumas restrições. Pessoas entre 13 e 15 anos não terão acesso ao mecanismo. Já indivíduos de 16 ou 17 anos contarão com algumas restrições. Esses jovens só poderão ser adicionados a grupos por seguidores. Além disso, o usuário não terá acesso a grupos via link sem que pelo menos um membro seja um seguidor mútuo. Por fim, grupos criados por eles terão uma entrada controlada.

Para todos os usuários, será possível silenciar ou bloquear conversas por grupo. Existe ainda a oportunidade de reportar mensagens ou conversas por inteiro.

A novidade será liberada de forma gradativa, e já existem relatos de usuários brasileiros que têm acesso à nova função. Assim, a criação de chats em grupo está disponível na caixa de entrada do app.

Um novo chat pode ser aberto clicando na aba “Caixa de entrada” e então no menu “Mais opções”, no canto superior esquerdo. Selecione as pessoas que quer colocar no grupo e pronto: ele estará formado.

Para entrar em um chat já criado, será exigido um convite. Clicando nele, basta optar pelo botão “Entrar no grupo”.

O nome e composição do grupo podem ser alterados após sua criação. Além disso, o bate-papo pode ser enviado para outros indivíduos via link.

A alteração faz com que não seja mais necessário que as pessoas usem outros aplicativos para enviar vídeos do TikTok a determinados grupos. O aplicativo limita ainda a quantidade de vezes que uma mensagem pode ser encaminhada.

A rede social anunciou também o lançamento de figurinhas personalizadas em suas mensagens. O Instagram já contava com essa funcionalidade. Agora, usuários poderão construir e enviar bonecos personalizados.

Para criar figurinhas desse tipo, basta acessar o chat pela caixa de entrada e clicar no botão de emoji na barra de mensagens.