A Apple está em crise? Entenda as atuais dificuldades da companhia

A Apple esperava recuperar sua sorte no ano passado com os óculos de realidade virtual, o Vision Pro, e um sistema de inteligência artificial (IA) chamado Apple Intelligence. No entanto, as vendas do fone de ouvido foram uma decepção, e os recursos característicos do sistema de inteligência artificial foram adiados porque não funcionaram tão bem quanto a empresa esperava.

Os problemas da empresa ressaltaram como sua reputação de inovação, antes considerada um elemento fundamental de sua marca, tornou-se um obstáculo, alimentando a angústia dos funcionários e a frustração dos clientes. E as pessoas de dentro da empresa se preocupam com o fato de que a Apple, apesar de seus anos de lucros que desafiam a gravidade, é prejudicada por brigas políticas internas, pela busca de centavos e pela fuga de talentos que muitas vezes atormentam as grandes empresas, de acordo com mais de uma dúzia de ex-funcionários e consultores atuais e antigos.