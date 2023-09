Amazon vai investir US$ 4 bi na Anthropic, empresa de IA rival da OpenAI

A Amazon anunciou nesta segunda-feira, 25, que vai investir até US$ 4 bilhões na empresa de inteligência artificial (IA) Anthropic, além de assumir uma fatia minoritária da companhia. Como parte do acordo, a Amazon afirmou que a Anthropic vai usar seus próprios chips para desenvolver e implantar softwares de IA.

A Amazon e a Anthropic disseram que o acordo faz parte de uma colaboração mais ampla para desenvolver os chamados modelos de base, que sustentam sistemas de IA generativa que têm atraído a atenção global.

Os modelos de base, também conhecidos como modelos de linguagem ampla (LLMs, na sigla em inglês), são treinados com uma enorme quantidade de informações online, como postagens em blogs, livros digitais, artigos científicos e músicas pop para gerar textos, imagens e vídeos que se assemelham ao trabalho humano.

Pelo acordo, a Anthropic está fazendo da Amazon seu principal serviço de computação em nuvem e usando os chips personalizados da gigante do varejo online como parte do trabalho de treinamento e implantação de seus sistemas de IA generativa.

A Anthropic, sediada em São Francisco, foi fundada por ex-funcionários da OpenAI, fabricante do ChatGPT, que causou impacto global com sua capacidade de apresentar respostas que imitam as respostas humanas.

A empresa também lançou seu próprio rival do ChatGPT, batizado de Claude. A versão mais recente, que está disponível nos EUA e no Reino Unido, é capaz de “diálogo sofisticado e geração de conteúdo criativo para raciocínio complexo e instruções detalhadas”, disse a empresa.

A Amazon está se esforçando para alcançar rivais como a Microsoft, que investiu US$ 1 bilhão na OpenAI em 2019, seguido por outro investimento multibilionário no início do ano. A empresa também vem lançando novos serviços para acompanhar a corrida da IA, incluindo uma atualização para sua popular assistente Alexa para que os usuários possam ter conversas mais humanas./COM AP