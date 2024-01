Segundo o levantamento, a Apple teve 234,6 milhões de unidades enviadas em 2023, o que representa mais de um quinto dos smartphones enviados no ano, enquanto a Samsung registrou 226,6 milhões de envios.

“Embora tenhamos visto um forte crescimento de players Android de baixo custo como Transsion e Xiaomi no segundo semestre de 2023, decorrente do rápido crescimento nos mercados emergentes, o maior vencedor é claramente a Apple”, disse em nota Nabila Popal, diretora de pesquisa com a equipe do Worldwide Tracker da IDC.