Microsoft ultrapassa Apple e se torna a empresa mais valiosa do mundo. O que isso significa?

THE NEW YORK TIMES — Por mais de uma década, a Apple reinou de maneira incontestável no mercado de ações. A empresa ultrapassou pela primeira vez a Exxon Mobil como a empresa pública mais valiosa do mundo em 2011 e manteve o título de forma quase consecutiva. Mas uma transferência de poder já começou.

Na sexta-feira, 12, a Microsoft ultrapassou a Apple, reivindicando a coroa depois que seu valor de mercado subiu mais de US$ 1 trilhão em 2023. A Microsoft terminou o dia com US$ 2,89 trilhões, superior aos US$ 2,87 trilhões da Apple, segundo a Bloomberg.

A mudança faz parte de uma reorganização do mercado de ações que foi iniciada com o surgimento da inteligência artificial generativa. A tecnologia, que pode responder perguntas, gerar imagens e escrever códigos, tem sido aclamada por seu potencial para perturbar negócios e criar trilhões de dólares em valor econômico.

Uma nova era da supremacia da tecnologia surgiu quando a Apple substituiu a Exxon. Os valores da Apple, bem como de Amazon, Facebook, Microsoft e Google ofuscaram antigos líderes de mercado como Walmart, JPMorgan Chase e General Motors.

A indústria tecnológica ainda domina o topo da lista, mas as empresas com maior impulso colocaram a IA generativa na vanguarda dos seus planos de negócios futuros. O valor combinado da Microsoft, Nvidia e da controladora do Google, Alphabet, aumentou US$ 2,5 trilhões no ano passado. Seu desempenho superou a Apple, que registrou um aumento menor no preço das ações em 2023.

“Isso se resume simplesmente à IA generativa,” disse Brad Reback, um analista do banco de investimentos Stifel. A IA generativa terá um impacto em todos os negócios da Microsoft, incluindo os maiores, afirmou ele, enquanto “a Apple ainda não possui uma narrativa significativa em relação à IA.”

Microsoft e Apple se recusaram a comentar.

A Microsoft não lidera uma transição de tecnologia desde a era da computação pessoal, quando o sistema operacional Windows dominou as vendas. Entrou tarde para internet, celulares e redes sociais.

Quando Satya Nadella virou presidente-executivo da Microsoft em 2014, a empresa passava por dificuldades. Ele reorientou a Microsoft para o crescente negócio de computação em nuvem, transformando-a numa forte concorrência para a Amazon, pioneira na área. Então Nadella impulsionou a empresa novamente, fazendo uma aposta agressiva na IA generativa.

Satya Nadella, chefe-executivo da Microsoft, reorientou a Microsoft para o crescente negócio de computação em nuvem e fez uma aposta agressiva na IA generativa. Foto: Ruth Fremson/The New York Times

Em 2019, Nadella fez os primeiros investimentos da Microsoft na OpenAI, a startup que iria construir mais tarde o poderoso ChatGPT. No fim do verão de 2022, ele ficou impressionado com uma prévia da tecnologia da OpenAI, conhecida como GPT-4, e logo começou a incentivar a Microsoft a adicionar IA generativa aos seus produtos no que chamou de “ritmo frenético”.

Ele começou adicionando um chatbot à engenharia de busca do Bing, mas então começou a impulsionar a inteligência artificial no sistema operacional Windows e ferramentas como Excel e Outlook, além de oferecer o sistema da OpenAI aos clientes da Azure, o principal produto de computação em nuvem da Microsoft.

As apostas começaram a aparecer nos resultados financeiros da Microsoft. A IA generativa foi responsável por cerca de três pontos percentuais de crescimento para o Azure nos três meses encerrados em setembro, e a oferta de US$ 30 por mês dentro do software de produtividade da Microsoft começou a ser lançada apenas em novembro.

Apple está distante do boom da IA

Esta não é a primeira vez que a Microsoft ultrapassa a Apple nos últimos anos. O fato já ocorreu em 2018, quando o seu negócio de computação em nuvem começou a florescer, e em 2021, quando a pandemia interrompeu as operações do iPhone da Apple. Mas esta mudança pode ser mais indicativa de uma transformação fundamental na indústria tecnológica.

“A questão é: quem tem a melhor ratoeira para atingir o próximo nível de US$ 3,5 trilhões?” disse Dan Morgan, gerente de portfólio e analista do Synovus Trust, um banco do sudeste dos Estados Unidos. “Você pode argumentar que a Microsoft está em uma posição melhor. A Apple tem lutado pelo próximo grande sucesso.”

O iPhone, lançado em 2007, jogou a Apple para o topo do mercado de ações. Entre 2009 e 2015, a empresa passou de vender 20 milhões de iPhones por ano para mais de 200 milhões.

Quando as vendas de dispositivos desaceleraram nos últimos anos, Tim Cook, presidente-executivo da Apple, mudou o foco da empresa de vender mais iPhones para vender às pessoas mais aplicativos e serviços em seus iPhones existentes. A estratégia ajudou a receita anual da Apple a subir para US$ 383 bilhões, um aumento de quase quatro vezes em relação ao final de 2011, ano em que Steve Jobs morreu.

No entanto, a estratégia de Cook tem mostrado sinais de fadiga. O iPhone, que responde por mais da metade da receita da Apple, tornou-se conhecido mais por suas melhorias incrementais a cada ano do que por suas inovações notáveis. As compras de iPads e Macs diminuíram. E o crescimento das vendas de seus serviços, como o Apple Music, está desacelerando.

No ano passado, as vendas da empresa caíram por quatro trimestres consecutivos. Mas as ações da Apple ainda subiram cerca de 50% em 2023 e os investidores elevaram o seu valor de mercado para quase US$ 3 bilhões devido à crença de que a procura pelo iPhone iria continuar.

Analistas de Wall Street previram que as vendas do iPhone neste ano serão fracas. A empresa enfrenta desafios na China, onde a Huawei lançou um novo telefone e o governo está restringindo o uso de smartphones estrangeiros.

Embora a Microsoft e outros tenham construído novos negócios generativos de IA, a Apple esteve ausente da conversa. Durante uma ligação com analistas no ano passado, Cook disse que a Apple tinha um trabalho “em andamento” relacionado à IA, mas se recusou a entrar em detalhes.

No ano passado, os engenheiros da Apple estavam testando um grande modelo de linguagem, que pode alimentar um chatbot, informou o The New York Times. A empresa também manteve discussões com editores sobre a aquisição de material para treinar sistemas generativos de IA. Mas ainda não divulgou nada publicamente.

“A Apple precisa tomar nota de que, se quiser manter sua posição como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras, terá que apoiar fortemente a IA”, disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management.

A Apple tem se concentrado no lançamento nos óculos de de realidade aumentada, o Vision Pro. O dispositivo, que será lançado em 2 de fevereiro nos Estados Unidos, é a primeira grande categoria de novos produtos que a empresa lança desde o Apple Watch em 2014. Analistas projetam que a Apple venderá menos de meio milhão de unidades.