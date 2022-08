Apple quer incluir anúncios no iPhone após ‘expulsar’ Google e Facebook do iOS

A Apple está de olho no setor de publicidade e deve tomar o lugar de Google e Facebook nas propagandas dos seus apps, afirmou a agência de notícias Bloomberg. A inclusão de publicidade é parte do plano da companhia de aumentar a receita da área, que hoje fatura cerca de US$ 4 bilhões.

A decisão, que ainda está sendo tratada internamente, de acordo com Mark Gurman, especialista em Apple da Bloomberg, é uma prática já feita por algumas fabricantes chinesas, como a Xiaomi: ao invés de permitir que empresas externas usem as informações do usuário para direcionar anúncios, a Apple vai, ela mesma, cuidar da propaganda que você vê nos apps da empresa. O objetivo é chegar em uma receita de propaganda que atinja os “dois dígitos”, informou Gurman.

Tim Cook anunciou novas regras de privacidade em evento da empresa no ano passado Foto: Apple

Continua após a publicidade

Isso significa que a empresa vai ter mais controle sobre os dados de seus usuários. No ano passado, quando introduziu o iPhone 12, a empresa trouxe uma ferramenta para desativar o envio de informações para terceiros, como Google e Facebook.

A decisão afetou diretamente a receita dessas duas receitas e levou a Apple a um patamar acima em relação à privacidade.

Agora, a empresa pretende usar os mesmos dados em benefício próprio. Segundo Gurman, a empresa vai poder mostrar anúncios de restaurantes, por exemplo, quando você procurar um endereço no mapa. Ainda, pode incluir essas propagandas em podcasts e em apps nativos, como o Books.

Por enquanto, a Apple não confirmou a mudança na área de publicidade e não respondeu a um pedido de comentário.