Participação de Musk no governo Trump faz estrago na imagem da Tesla junto a consumidores

Há cerca de 10 anos, Tom Blackburn tornou-se uma das primeiras 100 mil pessoas que compraram um Tesla Model S. A compra foi parte de um esforço mais amplo para adotar um estilo de vida mais consciente ambientalmente, que também incluiu a instalação de painéis solares em sua casa na Virgínia, nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Agora, o homem de 76 anos está preocupado com a mensagem que seu carro pode transmitir aos outros: que ele apoia o CEO da Tesla, Elon Musk, que adotou políticas de direita, impulsionou teorias da conspiração antissemitas em sua conta pessoal no X e se tornou uma figura central na administração do presidente Donald Trump. Como um pequeno ato de protesto, Blackburn comprou um adesivo para o para-choque que diz: “Eu comprei antes de saber que ele era louco”. A moradora de Maryland, Carla Harne, 41, tem acompanhado a maré virar contra a Tesla e Musk do banco da frente de seu elegante Model 3, de cor vermelho vivo. As interações de Harne com outras pessoas sobre seu carro tinham sido, em sua maioria, positivas — até o ano passado, quando, horas depois de Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, alguém lançou “provavelmente uma dúzia” de ovos em seu carro, enquanto ela dirigia de volta para casa do trabalho. “Meu para-brisa ficou completamente coberto”, disse Harne.

Andrew Loewinger, do Noroeste de Washington D.C., vendeu seu Model S em novembro para protestar contra Musk e sua “política e ações abomináveis”. “Depois de vender o carro, recebi uma pesquisa de satisfação do cliente deles, e o que eu escrevi - o que ainda acredito- é que Musk causou um dano irreparável à marca e eu não me associaria novamente a ela, ponto final,” disse Loewinger, 71 anos.

Publicidade

Concessionária da Tesla em Seattle, nos EUA, é alvo de protestos contra Elon Musk Foto: Daniel Berman/FTWP

Na região de Washington, alguns proprietários de Tesla — antes vistos como parte de um movimento pioneiro de sustentabilidade — estão lidando com o CEO da empresa como uma das figuras políticas de direita mais poderosas do país. Musk, a pessoa mais rica do mundo, gastou pelo menos US$ 288 milhões para ajudar a eleger Donald Trump e outros candidatos republicanos, tornando-se o maior doador da eleição presidencial de 2024.

Agora, como chefe do recém-criado serviço DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) dos EUA, Musk tem corrido para executar sua visão de um governo drasticamente menor, eliminando grandes setores da força de trabalho federal, reduzindo esforços de diversidade e inclusão e rasgando contratos com prestadores de serviços governamentais. O ataque generalizado a agências e programas federais tem sido aplaudido pela base de Trump, mas também enfrentou uma enxurrada de processos e desafios legais buscando parar o que os críticos veem como um processo inconstitucional. Até alguns dos conselheiros sêniores de Trump têm se surpreendido e frustrado com a liberdade aparente do DOGE, de fazer o que bem entende, segundo reportagens do The Washington Post. Concessionárias são alvo de protestos As ações de Musk são sentidas de forma distinta na região metropolitana de Washington. Protestos contra o DOGE acontecem quase semanalmente, e concessionárias da Tesla também foram alvo de ações locais em Georgetown, Arlington e Owings Mills, Maryland.

Em uma das manifestações em Georgetown este mês, os manifestantes carregavam cartazes que diziam: “Ninguém votou no Muskrat” e “Musk Roubando a América”. Uma mensagem escrita com giz colorido na calçada ao redor da concessionária dizia: “Você quer um swasticar?”

Publicidade

Para alguns moradores de Washington, o peso político associado a ser dono de um Tesla tornou-se excessivo.

Inscrição no colocada no para-choque do Tesla diz que veículo foi comprado antes de Elon Musk enlouquecer Foto: Tobias Schwarz/AFP

“Isso me irrita profundamente que o homem que iniciou a Tesla e fez outras coisas boas tenha, na minha opinião, mudado completamente”, disse Blackburn. “Eu nunca mais compraria outro Tesla. Tenho um irmão e um amigo muito próximo que compraram um Tesla por minha insistência. Nenhum deles voltará a comprar um Tesla.”

A marca versus o CEO

Jessica Caldwell, uma analista do setor no site automotivo Edmunds.com, disse que os proprietários de Tesla se dividem em dois grupos: aqueles que dizem que nunca mais comprarão um Tesla e aqueles que diferenciam Musk da Tesla.

“Um dos lados é: ‘Eu realmente gosto do meu Tesla. Não necessariamente concordo com ele, mas eu meio que vejo eles como duas entidades separadas. Não é como se Elon Musk estivesse no meu carro’”, disse Caldwell.

Publicidade

PUBLICIDADE Chris Terrell, um entusiasta de veículos elétricos de Chesterfield, na Virgínia, se enquadra nesse grupo. Terrell, de 58 anos, sempre quis ter um veículo elétrico, mas achava que eles eram muito caros. Mas à medida que o produção de veículos elétricos usados aumentava, eles se tornaram mais acessíveis. Terrell comprou seu primeiro veículo elétrico — um Chevy Bolt EUV 2023 — em maio por US$20.800. Em setembro, Terrell e sua esposa compraram seu segundo veículo elétrico — um Tesla Model 3 de 2021 por US$22.000, aproveitando o crédito de veículo limpo usado da era Biden. Terrell adora seu Tesla. “É magnífico”, disse ele. Terrell, que se descreve como um democrata de centro-esquerda que raramente vota no partido republicano, incentivou outros proprietários de Tesla a separar a empresa do CEO. “A Tesla tem 120 mil funcionários. Eles constroem carros ótimos”, disse ele. “Musk é um problema, não a Tesla.”

“Eu adoraria ver Musk renunciar como CEO, e se Musk renunciasse amanhã, o sentimento anti-Tesla desapareceria da noite para o dia”, acrescentou Terrell.

Publicidade

Domínio de mercado

Embora outros fabricantes de veículos elétricos tenham ganhado terreno nos últimos anos, a Tesla continua a dominar o mercado dos EUA, incluindo a região de Washington.

Publicidade

Um pouco mais da metade dos 9.045 veículos exclusivamente elétricos registrados em D.C. são Teslas, de acordo com um porta-voz do Departamento de Veículos Motorizados de D.C., tornando-a de longe a marca de veículos elétricos líder na cidade.

Em Maryland, há 54.290 Teslas registrados, representando cerca de 42% dos 129 mil veículos elétricos e híbridos registrados do estado até 31 de janeiro, de acordo com o Departamento de Transportes de Maryland. Até 2024, a Virgínia tem quase 92 mil carros elétricos registrados, de acordo com o DMV da Virgínia, embora o Estado não acompanhe os veículos elétricos por fabricante.

No ano passado, a Tesla experimentou sua primeira queda anual nas entregas de veículos elétricos em mais de uma década. As vendas totais em 2024 diminuíram pouco mais de 1%, já que a empresa entregou cerca de 1,78 milhão de veículos, comparado com aproximadamente 1,8 milhão em 2023.

Em janeiro passado, Musk disse que a Tesla experimentaria uma “taxa de crescimento notavelmente mais lenta” à medida que a empresa investia em veículos de próxima geração, que planeja começar a construir em 2025.

Publicidade

Posicionamento político do empresário Elon Musk, dono da Tesla e membro do governo Trump, mancha a marca de carros da empresa junto aos consumidores Foto: AP

Alguns funcionários e investidores da Tesla expressaram preocupações de que Musk tenha manchado a marca da empresa, com alguns indicando que a empresa estaria melhor se Musk renunciasse, relatou o The Post este mês. As ações da Tesla dispararam após a eleição e atingiram o pico em meados de dezembro a US$479,86 por ação. Desde então, vêm caindo de forma constante.

Porta-vozes da Tesla não responderam a um e-mail do The Post para esta reportagem, questionando se a empresa acredita que as vendas foram afetadas pelo papel de Musk na nova administração e se proprietários do Tesla na região relataram ter sido alvo de protestos por conta de seus veículos.

Musk tem ignorado críticas. Questionado durante uma teleconferência de resultados em janeiro se suas ações estavam afetando negativamente a Tesla, ele apontou para seus 127 milhões de seguidores no X, sua plataforma de mídia social. “Eu posso não ser popular com algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas, o número de seguidores fala por si mesmo”, disse ele.

Porém, mais americanos desaprovam Musk do que o aprovam, de acordo com uma pesquisa do Washington Post-Ipsos. Apenas 34% dos adultos americanos dizem que aprovam o trabalho que Musk está fazendo dentro do governo federal. 85% dos democratas desaprovam seu novo papel.

Publicidade

Bom para outros negócios

Para Matthew Hiller, a reação contra Musk tem sido um boom para o seu negócio. No Etsy, ele vende adesivos para para-choques e ímãs destinados aos proprietários de Tesla que querem que as pessoas saibam que eles não apoiam Musk.

Hiller, que mora em Honolulu, no Hawaii, disse que tem recebido centenas de pedidos todos os dias de adesivos com mensagens como “Eu comprei isso antes de saber que o Elon era louco”.

Outro, “Clube Anti Elon Tesla”, também decolou. “Eu acho que isso cria um senso de comunidade”, disse Hiller. “Tipo, eu estou nesse pequeno clube com todos os outros proprietários de Tesla que não suportam ele.”

As vendas dos adesivos tinham sido fortes desde a eleição, mas depois que Musk fez um gesto amplamente interpretado como uma saudação nazista no comício inaugural de Trump em 20 de janeiro, os números dispararam, com uma média de 400 a 500 pedidos por dia.

Publicidade

“Fiquei louco. Eu tive que pedir ajuda aos amigos para empacotar envelopes”, disse Hiller. “Aquele incidente específico apenas abriu os olhos de mais pessoas.”

Jillian Rebraca, 33, comprou dois adesivos de Hiller. Rebraca e seu marido eram, em certo momento, orgulhosos proprietários de um Tesla Model 3 cinza de 2022. Eles ainda possuem o carro,mas não se orgulham mais dele. Musk, diz Rebraca, estragou tudo para eles.

O casal comprou o Tesla porque queria um carro elétrico que fosse bom para o meio ambiente, confortável e estiloso. Ele preenchia todos os requisitos. O que eles não previam era Musk fazendo campanha ativamente para a segunda candidatura presidencial de Trump e se tornando uma figura dominante em sua nova administração.

Rebraca disse que ela e o marido começaram a se arrepender da compra do carro durante a campanha. Como um presente de Natal, Rebraca comprou para o marido um adesivo “Anti Elon Tesla Club”. Mas foi só depois que Musk fez a sua saudação que eles colocaram o adesivo no carro.

“A pessoa que é dona desta empresa é polarizadora”, disse Rebraca. “Com o carro sendo a declaração política que é, eu queria vendê-lo, mas isso não é realmente viável no momento”.

Para Rebraca, comprar outro Tesla está fora de questão. “Absolutamente não”, ela disse. “Os carros poderiam ser de graça e eu escolheria andar a pé.”/ Colaboraram Faiz Siddiqui, Emily Guskin e Scott Clement

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.