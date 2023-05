‘ChatGPT’ com criação de imagens da Microsoft chega ao Brasil

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 4, que liberou o sistema de buscas Bing com inteligência artificial (IA) para todos os usuários — inclusive no Brasil —, eliminando a lista de espera para avaliação que havia criado anteriormente. Agora, para acessar o Bing Chat, que conta com a tecnologia do ChatGPT, basta ter uma conta na Microsoft. Foram anunciados também novos recursos no chatbot.

Uma das novidades é a expansão da pesquisa e bate-papo somente em texto para a opção de obter resultados em imagem e vídeo. A “nova geração de inteligência artificial” do Bing, como a empresa tem chamado as atualizações, tem “respostas mais ricas e visuais, incluindo gráficos e tabelas”, segundo a empresa de tecnologia em comunicado no blog.

O bate-papo passa a ter, também, um histórico de buscas e suporte para plug-ins de terceiros, além de oferecer a opção de compartilhar e exportar conteúdo. A ideia é que, após todas as atualizações, ele se torne uma plataforma e o usuário tenha a possibilidade de, por exemplo, encontrar e fazer uma reserva em um restaurante ou obter respostas para perguntas complexas baseadas em dados científicos.

A decisão de liberar o bate-papo ocorreu pouco mais de dois meses depois de lançamento da novidade, no começo de fevereiro deste ano. De começo, a empresa lançou uma versão privada, que foi gradualmente liberada, com lista de espera. “Estamos animados em continuar tornando o Bing mais acessível por meio de sua introdução na barra de tarefas do Windows, alcançando mais de meio bilhão de clientes todos os meses”, dizem.

Image Creator

Lançado no final de março deste ano, o Bing Image Creator é uma ferramenta impulsionada por IA que permite converter qualquer texto em uma imagem. A integração dele com o bate-papo oferece a possibilidade de ver conteúdo escrito e visual no mesmo espaço. Antes ele estava disponível apenas em inglês, a partir de agora aceita comandos em todos os idiomas do Bing e está disponível no Brasil.

A ferramenta funciona de forma semelhante ao DALL-E, gerador de imagens da OpenAI. Você descreve em palavras e ele cria imagens de acordo com seu comando. “O Bing sempre foi conhecido por suas experiências visuais, incluindo recursos como os cartões de conhecimento e a pesquisa visual. E agora estamos oferecendo essas mesmas experiências no chat”, ressaltou a empresa.