Elon Musk ainda faz promessas aos funcionários do X, mas histórico do bilionário gera desconfiança

Normalmente, a promessa de concessão de ações ou de um novo escritório é a melhor coisa para os funcionários da área de tecnologia. Mas quando a promessa vem de Elon Musk, os funcionários de seu serviço de rede social aprenderam a ser céticos.

A equipe do X, anteriormente conhecido como Twitter, recebeu recentemente o que normalmente seria uma notícia bem-vinda. Na semana passada, Musk disse a eles que receberiam uma nova concessão de ações se pudessem provar em um memorando que seu trabalho recente os tornava dignos de uma recompensa. Enquanto isso, no início de agosto, a CEO Linda Yaccarino anunciou o fechamento planejado da sede de longa data da empresa em São Francisco, e que os funcionários teriam que se mudar para um escritório menor, bem fora da cidade.

Elon Musk, proprietário do X, gera relação conflituosa com funcionários da empresa Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

PUBLICIDADE Em ambos os casos, muitos funcionários do X reagiram com um encolher de ombros. Durante os dois anos em que Musk foi o proprietário, a empresa fez várias promessas, mas muitas vezes não as cumpriu ou as executou de forma equivocada. Desde a notícia da mudança de escritório, há três semanas, os funcionários não receberam mais detalhes sobre ela. Na ausência de informações oficiais, os funcionários foram deixados à mercê de rumores - o mais recente deles é que serão forçados a deixar o escritório até o final de agosto. No entanto, ninguém começou a empacotar o pouco que restou no escritório, que passou por um banho de sangue de milhares de cortes de cargos e pedidos de demissão nos dois anos desde que Musk comprou a empresa.

“Não fomos informados de nada sobre a mudança”, disse um funcionário atual à Fortune.

Este artigo baseia-se nos relatos de dois funcionários atuais e de um ex-funcionário que ainda mantém contato com os funcionários atuais. Todos eles pediram anonimato por medo de serem demitidos por falarem publicamente.

X não respondeu aos e-mails solicitando comentários.

Publicidade

Em seu único e-mail sobre o fechamento do escritório, Yaccarino disse aos funcionários da X em São Francisco que eles seriam transferidos para um dos dois escritórios, a uma hora de distância, em Palo Alto, Califórnia, ou um pouco mais longe, em San Jose. Ninguém foi informado para qual escritório será designado.

A CEO também mencionou possíveis “opções de transporte”, aparentemente uma referência aos ônibus de ida e volta, como os que várias grandes empresas de tecnologia oferecem a seus funcionários. Como não foram fornecidos detalhes adicionais, a equipe ficou imaginando como chegará ao trabalho após a mudança, disse a fonte.

Quando se trata do prometido prêmio em ações, esse mesmo funcionário respondeu às perguntas da Fortune com um irônico “rs”. Há cerca de um ano, os funcionários do X são obrigados a enviar e-mails semanais e mensais aos seus gerentes descrevendo seu trabalho e o impacto positivo na rede social. Alguns gerentes não se preocupam em aplicar a regra, disseram os dois funcionários, mas outros o fazem. “Ninguém entendeu para onde foram esses e-mails”, acrescentou uma das fontes.

Alguns funcionários não estão esperando que as concessões de ações se concretizem. Há cinco meses, os funcionários do X foram informados, após a conclusão do período de avaliação anual de desempenho, que receberiam concessões adicionais de ações. Mas essas concessões não apareceram, disseram os dois funcionários atuais.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group