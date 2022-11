Elon Musk diz que Twitter vai voltar a contratar funcionários

Publicidade

Na última segunda-feira, 21, o CEO do Twitter, Elon Musk, disse em reunião geral que a empresa vai voltar a contratar após recentes demissões em massa e enviou um e-mail aos funcionários que permanecem na empresa informando que, agora, eles devem prestar contas sobre as atividades realizadas semanalmente.

De acordo com o site americano The Verge, essa reunião geral com os colaboradores do Twitter foi a primeira manifestação de Musk depois de seu ultimato, que resultou na demissão voluntária de cerca de 1 mil funcionários. No início do mês, Musk demitiu em massa aproximadamente 50% da força de trabalho da empresa e, também, chegou a perder executivos importantes.

Na reunião, o CEO disse que o Twitter não vai mais demitir pessoas e vai abrir vagas para as áreas de engenharia e vendas — os funcionários são livres para fazer indicações. Musk não especificou exatamente as funções dentro desses setores, mas disse, durante a reunião, que “em termos de contratações críticas, eu diria que pessoas que são ótimas em escrever software são a maior prioridade”.

No mesmo dia, a equipe de engenharia do Twitter — liderada de perto pelo presidente da empresa — enviou um e-mail interno aos funcionários. As pessoas selecionadas para atualizar o CEO toda semana são as que realizam trabalhos técnicos (engenheiros e gerentes) e as que trabalham com codificação em outros departamentos do Twitter.

O motivo desse controle de atividade seria “para inovar rapidamente em software”, segundo explica um trecho do e-mail, obtido pelo site Business Insider: “[...]É essencial entender no que todos estão trabalhando e quem está codificando o quê. A partir de agora, todas as sextas-feiras (esta semana, na quarta-feira), envie por e-mail uma atualização semanal”, diz, redirecionando os funcionários para um e-mail corporativo.

Esses colaboradores devem enviar as atualizações contendo informações sobre no que eles trabalharam durante a semana, o que esperavam concluir e as linhas específicas de código que escreveram.