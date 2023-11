Emmett Shear, novo CEO da OpenAI, vai investigar demissão de Sam Altman

O novo presidente da OpenAI, dona do ChatGPT, Emmett Shear, disse na segunda-feira, 20 que vai investigar a demissão do cofundador Sam Altman e que trabalharia para reformar a administração da empresa após uma mudança corporativa que chocou o mundo da inteligência artificial (IA). O executivo assumiu dois dias depois de Mira Murati, chefe de tecnologia da empresa, ficar no cargo em caráter emergencial.

Os acontecimentos ocorrem depois de um fim de semana de drama e especulação sobre como a dinâmica do poder se desenrolaria na OpenAI, cujo chatbot deu início à mania da IA generativa ao produzir textos, imagens, vídeos e músicas semelhantes aos humanos.

Emmett Shear, de 40 anos, é mais um executivo a ocupar o cargo de forma interina. Shear é fundador da plataforma de streaming de games Twitch e agora assume o cargo de CEO da empresa de IA. Enquanto toma posse de sua nova cadeira, a Microsoft anunciou a contratação de Altman e Greg Brockman, dois dos fundadores da OpenAI, para liderar sua divisão de pesquisa avançada em IA.

Em uma postagem nesta segunda no X, Shear disse que contrataria um investigador independente para analisar o que levou à demissão de Altman e escrever um relatório dentro de 30 dias.

“Está claro que o processo e a comunicação em torno da remoção de Sam foram muito mal conduzidos, o que prejudicou seriamente nossa confiança”, escreveu Shear.

Ele disse que também planeja, no próximo mês, “reformar a equipe de gerenciamento e liderança à luz das recentes saídas para formar uma força eficaz” e conversar com funcionários, investidores e clientes.

Depois disso, Shear disse que “conduzirá mudanças na organização”, incluindo “mudanças significativas de governança, se necessário”. Ele observou que o motivo que levou a diretoria a remover Altman não foi um “desacordo específico sobre segurança”.

A OpenAI disse na sexta-feira, 17, que Altman foi afastado depois que uma revisão descobriu que ele “não era consistentemente sincero em suas comunicações” com o conselho de administração, que havia perdido a confiança em sua capacidade de liderar a empresa.

Na semana passada, a OpenAI se recusou a responder a perguntas sobre o motivo da suposta falta de sinceridade de Altman. Sua declaração dizia que seu comportamento estava prejudicando a capacidade do conselho de exercer suas responsabilidades.

Uma porta-voz da OpenAI não respondeu imediatamente a um e-mail na segunda-feira solicitando comentários. Um representante da Microsoft disse que a empresa não faria comentários além da declaração de seu CEO./COM AP