Epic Games compra estúdio brasileiro de games Aquiris

A desenvolvedora americana de jogos eletrônicos Epic Games, conhecida pelo game Fortnite, anunciou nesta quarta-feira, 19, a aquisição do estúdio de games brasileiro Aquiris, conhecido pelo título Horizon Chase. O negócio de valor não revelado vai tornar a companhia gaúcha em Epic Games Brasil, primeiro estúdio da empresa na América Latina.

No início de 2022, a Epic Games realizou um investimento na Aquiris que deu à americana cerca de 25% do controle da brasileira. Ao incluir o time Epic Games Brasil, a Aquiris vai ser responsável por criar conteúdo inovador e experiências sociais dentro do estúdio americano. O negócio também é um dos principais já feitos na indústria brasileira de games, que nem sempre consegue se inserir no mercado global de jogos.

🇧🇷 Temos o prazer de anunciar que, após 16 anos de trabalho duro e jogos memoráveis lançados, a Aquiris está se juntando à Epic para se tornar a Epic Games Brasil. Mais informações: https://t.co/ghW0emQ2HL@EpicNewsroom pic.twitter.com/VlUE3GzFY0 — AQUIRIS (@AquirisGS) April 19, 2023

Em nota, Mauricio Longoni, CEO da Aquiris, disse que “Juntar-se à Epic Games aumenta nosso sucesso na criação de jogos memoráveis [...] Estamos muito satisfeitos em aproveitar nossa experiência usando o Unreal Engine no desenvolvimento de jogos para contribuir com o futuro do Fortnite”.

Fundada em 2007 na cidade de Porto Alegre, por Amilton Diesel, Mauricio Longoni e Israel Mendes, a Aquiris é conhecida por seus títulos premiados como Wonderbox e Horizon Chase, porém ela não começou logo com jogos. A companhia começou criando projetos em 3D para arquitetura e realidade virtual, e passou a investir no mundo dos jogos posteriormente.

Já inserida no mercado dos jogos, a Aquiris foi a primeira empresa nacional a ter um jogo como Escolha dos Editores global na AppStore (loja de apps da Apple), assim como também foi a primeira brasileira a lançar um título em disco para o PlayStation.

A Epic Games foi fundada em 1991 nos EUA, e é conhecida, atualmente, por jogos como Fortnite e Fall Guys. Em nota, para Alain Tascan, vice-presidente executivo de desenvolvimento de jogos da Epic Games, “Com a criação da Epic Games Brasil, esperamos explorar o imenso talento que a região tem a oferecer e estabelecer nossa presença na América Latina.”

