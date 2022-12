Epic Games recebe multa recorde de US$ 520 mi por violar direitos infantis em jogos

Depois de uma disputa com a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), a Epic Games, dona do jogo Fortnite, terá de pagar uma multa de US$ 520 milhões por violar a Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças (COPPA). A acusação do órgão americano é de que a empresa tenha induzido usuários menores de idade a fazer compras não intencionais dentro de jogos.

Ao todo, o acordo será dividido em duas partes, que ultrapassam meio milhão de dólares. O argumento é de que a Epic Games implantou “truques de design, conhecidos como padrões escuros, para enganar milhões de jogadores e fazê-los fazer compras não intencionais”.

“A Epic pagará uma multa monetária de US$ 275 milhões por violar a Regra da COPPA — a maior penalidade já obtida por violar uma regra da FTC”, disse a Comissão. “Além disso, em uma disposição inédita, a Epic será obrigada a adotar configurações padrão de privacidade fortes para crianças e adolescentes, garantindo que as comunicações de voz e texto sejam desativadas por padrão”.

A segunda parte do acordo prevê que a Epic pague US$ 245 milhões para reembolsar os consumidores, o maior valor de reembolso da FTC em um caso de jogo e seu maior pedido administrativo da história./COM DOW JONES NEWSWIRE