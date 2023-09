iPhone 15: Loja da Apple sai do ar antes de evento de lançamento de novos aparelhos

A loja online da Apple saiu do ar na manhã desta terça-feira, 12, horas antes do evento anual da empresa que deve apresentar o iPhone 15 - a transmissão ocorrerá às 14 horas, no horário de Brasília.

O site de compras da marca fica fora do ar todos os anos no dia do evento, tanto para atualizar os preços dos produtos, quanto para remover outros do catálogo. No ano passado, os iPhones 12 Pro, 12 Pro Max e 12 mini saíram do site oficial da Apple, e atualmente, apenas os iPhones 12, SE, 13, 13 mini e os da linha 14 permanecem à venda.

Este ano, o mercado aguarda a chegada de quatro modelos de iPhone 15, o sucessor do 14. No Brasil, atualmente, os iPhones da linha 14 tem preços a partir de R$ 7.599, podendo chegar a R$ 15.499, com o iPhone 14 Pro Max, que é o mais sofisticado.

Apple Store sai do ar antes do evento do iPhone em 2023 Foto: Reprodução/Apple

Assim como em 2022, o evento está planejado para acontecer na sede da Apple, em Cupertino, na Califórnia, EUA. Além da plateia presencial, as novidades serão transmitidas ao vivo no site oficial da maçã.

Além do iPhone 15, as expectativas estão com a nova atualização de software, iOS 17, e com o novo Apple Watch.

iPhone 15

iPhone 15 pode ter quatro modelos Foto: Yeux1122/Reprodução/blog

A nova linha de iPhones 15 pode ser composta por quatro modelos diferentes: o básico com tela de 6,1 polegadas, o Plus de 6,7 polegadas, o Pro de 6,1 polegadas com três lentes traseiras e o Pro Max com tela de 6,7 polegadas e um conjunto triplo de lentes na câmera traseira.

Na próxima geração de smartphones, o recurso Dynamic Island pode estar presente em todos os quatro modelos, ao contrário do iPhone 14 onde estava restrita às versões Pro. A Ilha Dinâmica é um entalhe na tela que se torna mais discreto e funcional com essa atualização.

Outra mudança relevante é a adoção de entrada USB-C em todos os modelos do iPhone 15, seguindo as exigências da União Europeia para dispositivos vendidos a partir de 2025, diferente do iPhone 14, que utiliza a entrada Lightning.

Nos modelos Pro da linha dos iPhones 15, o chip A17 será incorporado, sendo o primeiro processador da Apple construído com tecnologia de três nanômetros, prometendo maior eficiência energética com menor aquecimento e consumo de energia.

Sobre as câmeras do aparelho, é esperado que o iPhone 15 Pro traga uma lente periscópio, permitindo um zoom óptico de até 10x, em comparação com o 5x do iPhone 14 Pro.

Os preços prometem aumentar bastante em comparação com os mais sofisticados das linhas anteriores, podendo subir de US$ 100 a US$ 200 nos EUA, de acordo com analistas. Fontes consultadas pela Forbes também indicaram que o dispositivo mais caro da linha pode chegar a valer US$ 1,8 mil.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani