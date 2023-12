iPhone: Se você tem esses modelos, o carregamento sem fio ficou mais rápido; veja

Donos das famílias do iPhone 13 (2021) e iPhone 14 (2022) ganharam uma novidade em seus aparelhos nesta semana: o carregamento sem fio por indução ficou mais rápido.

Com a atualização do novo iOS 17.2, liberado na segunda-feira passada, 11, o recurso de carregamento Qi2 para os smartphones mais antigos da Apple foi liberado, permitindo que a bateria seja completada com mais rapidez.

Agora, o iPhone 13, iPhone 14 e a família do iPhone 15 (2023) podem ser carregados à velocidade de 15 W — até a atualização de agora, esse número era de 7,5 W, o que levava mais tempo. No total, são 12 aparelhos com a novidade, o que inclui as versões “mini”, “Plus”, “Pro”e “Pro Max”.

O carregamento sem fio rápido acontece por meio do indutor MagSafe, que se conecta ao aparelho por um ímã na parte traseira. Esse formato foi introduzido em 2017, a partir do iPhone 8 e iPhone X. Para a tecnologia funcionar, porém, é preciso ter um carregador com padrão Qi, que vão de R$ 479 a R$ 1,5 mil, a depender do modelo e tamanho.

No padrão de carregamento por USB-C ou Lightning, a corrente pode ser a partir de 18 W, com o adaptador de tomada correto, diz a Apple.

Carregamento sem fio por indução, com padrão Qi, foi introduzido ao iPhone pela Apple em 2017 Foto: Stephan Lam/Reuters - 12/9/2017

Veja abaixo todos os modelos com a nova atualização

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iOS 17 vem com problemas

Essa atualização ocorre em meio a problemas no iOS 17, lançado em setembro passado. Usuários têm reclamado de lentidão, superaquecimento e bugs no novo sistema.

O teclado do sistema virou alvo de críticas. Digitar mensagens tornou-se um processo mais lento, de acordo com usuários, e a animação de letras acima do teclado também tem travado ao longo das conversas em apps ou redes sociais.

Outra situação encontrada por donos de iPhone também é relacionada à lentidão do sistema operacional. Muitos usuários relataram que ao acionar o modo economia de energia, o celular automaticamente fica mais lento para abrir aplicativos, digitar ou mesmo no funcionamento da câmera.

O novo iOS 17.2 promete corrigir esses erros.