Demitidos do Twitter não poderão abrir ação coletiva contra empresa nos EUA

Ex-funcionários do Twitter que entraram com uma ação coletiva na Justiça pela demissão em massa feita na empresa terão de continuar o processo de forma individual, afirmou o juiz responsável pelo caso. Na última sexta-feira, 13, o juiz James Donato aprovou o pedido da companhia de Elon Musk para que as ações não sejam protocoladas coletivamente, baseado em documentos prévios que os funcionários assinaram quando ainda estavam na empresa.

De acordo com os colaboradores demitidos — pelo menos cinco ex-funcionários — a ação tinha como objetivo processar o Twitter pela falta de aviso prévio do corte que atingiu mais da metade dos funcionários em outubro, quando Musk assumiu a empresa.

Leia também Elon Musk perdeu US$ 182 bi, maior queda de fortuna pessoal da história

A advogada dos ex-funcionários, Shannon Liss-Riordan, afirmou que já deu entrada em mais de 300 pedidos dos colaboradores no processo, pontuando que possui mais centenas para acrescentar na ação.

Donato, porém, entendeu que os contratos assinados pelos funcionários quando ainda estavam na empresa garantem que a situação não seja passível de processo coletivo. Ao invés disso, cada pedido terá que ser apresentado individualmente.

Segundo a agência de notícias Reuters, o Twitter foi procurado para prestar esclarecimentos, mas não quis comentar o assunto.