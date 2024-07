MPF e Idec pedem multa de R$ 1,7 bilhão ao WhatsApp por violar dados de 150 milhões de brasileiros

“Esse volume oceânico de dados - em sua maioria, de metadados - têm um enorme valor comercial para o WhatsApp. Pois a partir de inteligência artificial e de técnicas de big data, eles podem ser cruzados e agregados em grupos temáticos perfilizados, e se tornam de grande interesse para empresas (como as atuantes com publicidade direcionada) e diversos outros interessados. Afinal, com os cruzamentos de tais dados e metadados – entre si, entre as muitas outras bases de dados de empresas do Grupo Facebook/Meta, e mesmo com outras tantas bases de dados hoje disponíveis para aquisição – empresas e outros interessados acabam conseguindo compreender aspectos significativos dos comportamentos cotidianos e mesmo da personalidade dos usuários do WhatsApp”, dizem os autores da ação.

A decisão tem dois pilares: as violações da plataforma digital e a postura “opaca” da ANPD durante o processo de apuração do caso. A preocupação de especialistas em privacidade de dados começou em janeiro de 2021, quando o WhatsApp promoveu uma mudança em nível global em sua política de privacidade. Na ocasião, o aplicativo exibiu a todos os usuários uma imagem que impedia o acesso a conversas e ferramentas a menos que a atualização fosse aceita — caso contrário, perderia a permissão de usar o WhatsApp no próximo mês.