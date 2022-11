Multi lança streaming de vídeo próprio com canais por assinatura a partir de R$ 10

Publicidade

A Multi, conhecida anteriormente como Multilaser, fechou uma parceria com a empresa de streaming de vídeo Watch Brasil para oferecer pacotes de canais e conteúdos por assinatura. O Multi+, como foi batizado o serviço, vai oferecer canais de TV, séries e filmes em combos que variam de R$ 10 a R$ 130 por mês.

Com o Multi+, a empresa, que opera no segmento de equipamentos eletrônicos, entra no setor de serviços pela primeira vez e quer navegar entre plataformas de conteúdo ao vivo e on demand. “É a primeira vez que estamos entrando no ramo de serviços, depois de 35 anos de empresa, e isso é bastante interessante para nós”, explica Alexandre Ostrowiecki, presidente da Multi, ao Estadão.

Para a companhia, a transição do mercado de equipamentos para o setor de serviços é um primeiro passo para ampliar a cartela de oferta para os clientes. Ao todo, R$ 20 milhões foram alocados pela empresa para que o projeto pudesse sair do papel e a expectativa é de que a gama de preços possa ser um atrativo para os usuários. “Nosso plano, por enquanto, é investir bastante no conteúdo. Estamos interessados que o Multi+ seja, não apenas entretenimento, mas valor agregado para o consumidor”, aponta Ostrowiecki.

Os pacotes funcionam como uma espécie de TV por assinatura em que os planos crescem gradativamente na adição de preço e canais — de olho no mercado de streaming, a empresa quer incluir filmes e séries no combo, mas foca em canais de televisão que ainda são responsáveis por grande parte da audiência brasileira. A parceria traz para o pacote conteúdos da DGO (antiga Directv Go), NSports, Stingray, Paramount+, Universal e Warner Bros.

Todas as opções contam com 10 canais de TV aberta e, conforme o pacote, alguns serviços de assinatura como NSports e HBO Max são adicionados no plano, que têm preço mínimo de R$ 10. Outros planos podem ser encontrados por preços entre R$ 22 e R$ 40 e, na versão com todos os canais disponíveis na parceria das empresas, o plano mais caro custa R$ 130. Além disso, todos os planos suportam até quatro telas simultâneas.

Mercado

Uma das estratégias para alavancar o serviço é oferecer a assinatura como cortesia para clientes que adquirem produtos da marca — que vão de teclados de computador a robô aspirador de pó — por enquanto, para aumentar o alcance do produto que está lançando com a Watch Brasil.

“Nós temos um funil de vendas para atingir milhões de consumidores por mês. Muita gente compra os nossos produtos, então embarcar o Multi+ nesses aparelhos e enviar cupons para degustação do serviço para todo mundo comprar um produto da Multi é uma das estratégias para a gente poder crescer”, afirma Ostrowiecki.

De acordo com a empresa, o serviço poderá ser encontrado em lojas de aplicativos do Google e da Apple, assim como em sistemas operacionais de TVs smarts, como Roku e Fire Stick, da Amazon. A programação vai estar disponível para o público a partir da segunda quinzena de novembro.