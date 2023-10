X vai ter plano de assinatura ‘mais caro’ para quem não quer ver anúncios, diz Musk

A assinatura do X Premium — plano de assinatura antes conhecido como Twitter Blue — vai ficar mais barata no X. De acordo com Elon Musk, dono da rede social, agora será possível optar por dois novos modelos de assinatura, incluindo opções com e sem anúncios.

A informação foi publicada por Musk nesta sexta-feira, 20, na sua conta do X. O bilionário afirmou que duas novas assinaturas estariam disponíveis: uma, mais barata, para quem topasse ver a rede social com anúncios, e outra um pouco mais cara, mas que seria livre das publicidades. Musk não detalhou quais seriam os novos valores das assinaturas. Todos os planos, porém, teriam acesso às ferramentas exclusivas.

Atualmente, o X Premium tem apenas uma opção de assinatura e custa cerca de R$ 60 mensais. Entre os recursos exclusivos do “VIP” do X estão o selo azul de verificação, acesso antecipado a recursos em teste, menos anúncios na plataforma (50% a menos, afirma a empresa), edição de tuítes já publicados e também publicação de vídeos mais longos, com até 10 minutos de duração e em resolução de 1080 pixels.

Assim, é possível que sejam três planos no total: Um sem anúncio, um com menos anúncio e um com todos os anúncios.

Musk tem falado em diferentes formas de uso do X nos últimos dias. O bilionário afirmou que novos usuários nas Filipinas e na Nova Zelândia terão que pagar uma taxa de US$ 1 por ano para provarem que não são perfis bot.

A medida, parte de um programa chamado “Not A Bot” (“não é um bot”, em tradução literal), foi anunciada por Musk na última terça-feira, 17, pela rede social. Na publicação, o dono da empresa disse que o X continuará sendo gratuito para quem quiser apenas ler os conteúdos, mas que se o usuário quiser publicar na plataforma será necessário fazer a assinatura.