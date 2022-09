Netflix estuda abandonar ‘maratonas’ de episódios em lançamentos de séries

A Netflix estuda abandonar uma das novidades que consagraram a gigante do streaming de filmes e séries de televisão no mercado: as maratonas de episódios, mais conhecida como binge watching.

De acordo com a newsletter What I Am Hearing, do site Puck News, conhecido por antecipar informações sobre a companhia nos últimos meses, a Netflix pode começar a lançar semanalmente novos episódios de uma série de TV.

O movimento é similar ao que sempre fizeram canais de televisão e também concorrentes em streaming, como HBO Max, Disney+ e Amazon Prime. Apesar disso, a mudança seria outro “dogma” interno da Netflix caindo por terra, depois de a gigante ter confessado estar prestes a lançar um serviço de streaming de baixo custo, com anúncios.

Para investidores, diz o Puck News, a novidade pode significar um impulso nas finanças da Netflix, que vem encolhendo o número de usuários neste ano.

Ao adotar o formato de episódios semanais, a Netflix pode reter melhor os usuários, que se veem obrigados a esperar o fim de uma série até cancelar a assinatura, algo que pode demorar meses.

Atualmente, é possível assinar o serviço às vésperas de um lançamento, assistir a tudo em um final de semana e, na segunda-feira seguinte, interromper o plano.

Não há informações, no entanto, se a companhia deve seguir adiante com os lançamentos semanais ou se só devem seguir para títulos específicos.