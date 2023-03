OpenAI lança plugins de terceiros no ChatGPT e amplia monetização da ferramenta

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 23, a chegada de plugins (ou extensões) de terceiros ao ChatGPT, o que permite que empresas conectem seus serviços ao robô de conversação movido a inteligência artificial da companhia.

As extensões serão opcionais dentro do ChatGPT e precisam ser habilitadas antes da conversa — uma caixa de opções aparece no canto superior da tela com os plugins. A partir da escolha, o chatbot utiliza o banco de dados da empresa para fornecer respostas mais precisas e acuradas à pergunta do usuário, semelhante à uma busca no Bing, buscador da Microsoft, por exemplo, que possui parceria com a empresa de IA.

Até o momento, as empresas Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram e Zapier possuem a ferramenta dentro do ChatGPT e todas elas pagam para que o serviço faça parte do site.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV — Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023

“Os usuários pedem plugins desde que lançamos o ChatGPT (e muitos desenvolvedores estão experimentando ideias semelhantes) porque eles desbloqueiam uma vasta gama de possíveis casos de uso. Estamos começando com um pequeno grupo de usuários e planejamos implementar gradualmente o acesso em maior escala à medida que aprendemos mais”, afirmou a OpenAI em comunicado.

Para a OpenAI, lançar a ferramenta pode, ainda resolver um problema da sua própria base de dados: com as extensões, informações atuais podem ser acessadas pelos usuários — o ChatGPT tem dados armazenados apenas até 2021, sendo incapaz de responder com clareza perguntas sobre qualquer coisa que tenha acontecido após esse período.

De acordo com a empresa, o teste com 11 empresas é uma forma de entender como os usuários recebem a ferramenta, mas a ideia é adicionar outros plugins em breve no site.

Continua após a publicidade