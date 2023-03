As inteligências artificiais (IA) de conversação não são mais uma opção limitada para quem quer bater um papo com “robô”: depois do sucesso do ChatGPT, da OpenAI, gigantes de tecnologia como Microsoft e Google correram para oferecer recursos do tipo em alguns de seus produtos — a ideia é aproveitar o momento e não ficar para trás. Além disso, o ChatGPT ganhou recentemente um novo “cérebro”, o GPT-4.

Porém, apesar de semelhantes, essas ferramentas podem funcionar de forma bem diferente entre si — seja em um pedido de informações ou na tentativa de produzir conteúdo.

No ChatGPT, é possível ter acesso a um recurso gratuito, alimentado pela IA GPT-3.5, e um plano pago, que trouxe o GPT-4, uma versão melhorada do modelo anterior, para jogo. Além disso, a parceria da Microsoft com a OpenAI também inaugurou uma nova era no Bing, buscador da empresa. Agora, a ferramenta opera com tecnologia semelhante ao ChatGPT.

Para entender qual o melhor chatbot para as atividades do dia a dia, o Estadão testou o ChatGPT na sua versão tradicional (com o GPT-3.5) e na sua nova versão (com GPT-4), além de incluir o Bing na disputa. Sobre o buscador da Microsoft, há três “modos” disponíveis: a criativa, para conteúdos mais livres, a amplificada, com abordagem mais direta e informacional, e a equilibrada, uma mistura das duas anteriores — para os testes, o Estadão usou essa última opção, que é o padrão do buscador.

Veja abaixo os resultados da disputa entre as três ferramentas, com os comandos e as respostas de cada uma das IAs.

Bard, chatbot inteligente do Google, foi lançado nos EUA e Rino Unido, mas ainda não tem data para ficar disponível no Brasil Foto: Google/Divulgação

Comunicado de condomínio

Preciso enviar uma mensagem para todas as pessoas do condomínio sobre a reforma da quadra de tênis. O texto deve ter cinco linhas e informar que o espaço estará fechado por 5 dias para pintura. Adicionar que espaço não deve ser acessado.

CHATGPT-3.5: Prezados moradores do condomínio,

Gostaríamos de informar que a quadra de tênis passará por reformas nos próximos dias. Por conta disso, o espaço estará fechado por 5 dias para pintura. Pedimos que todos os moradores respeitem o período de fechamento e evitem o acesso à quadra durante esse período.

Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Seu nome ou nome da administração do condomínio]

CHATGPT-4: Prezados moradores do condomínio,

Informamos que a quadra de tênis passará por reforma e pintura nos próximos 5 dias, ficando fechada durante esse período. Pedimos a compreensão de todos e reforçamos que o espaço não deve ser acessado. Agradecemos a colaboração.

Atenciosamente,

A Administração do Condomínio

Bing: Prezados moradores,

Gostaríamos de informar que a quadra de tênis estará fechada por 5 dias para pintura. Pedimos que não acessem o espaço durante esse período. Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente, Síndico do Condomínio

Conclusão: Como informação bastante pontual e informativa, as três IAs conseguem dar conta do recado. Textos curtos e mais sintéticos podem ser observados no Bing mas, com foco em pesquisa, a ferramenta da Microsoft gera resultados de forma mais lenta que as duas versões do ChatGPT.

Criatividade

Escreva um parágrafo de ficção científica como se fosse Shakespeare:

GPT-3.5: Oh, vós, criaturas da escuridão, que vagais no espaço sideral, eis que vosso destino se aproxima. Cometas e estrelas cadentes anunciam a chegada da nave que traz o fim de vossa jornada. Será esta a hora de vossa queda final? Ou há ainda uma chama que arde em vós, que clama por sobrevivência? O infinito não revela suas intenções, mas uma coisa é certa: aqueles que forem corajosos o suficiente para enfrentar a escuridão encontrarão um caminho, mesmo que esteja coberto pelas sombras da incerteza. Que a força os acompanhe, pois as estrelas não serão eternas.

GPT-4: Em uma época além da compreensão mortal, na vastidão do cosmo, eleva-se uma esfera azul celeste, lar de seres cuja razão e paixão rivalizam com as mesmas estrelas. Eis que surge um drama em tal planeta, onde corações são postos à prova e máquinas de metal, forjadas no crisol da sabedoria humana, tomam vida como se dotadas de almas. Ao cruzar o éter, naves com asas de prata e aço desafiam o infinito, com nobres guerreiros e damas altivas a bordo, enfrentando dilemas de lealdade, amor e honra. Em meio ao turbilhão de destinos entrelaçados, a indagação ressoa: será a humanidade digna de conquistar as estrelas, ou sucumbirá ao peso de suas próprias paixões e ambições? O céu, testemunha silenciosa, aguarda a resposta.

Bing: Ó, como o universo é vasto e misterioso! As estrelas brilham como diamantes no céu noturno, e a lua, como uma pérola, ilumina a escuridão. Mas o que é isso que vejo? Uma nave espacial, como um pássaro de ferro, voando pelo espaço infinito. Seus motores rugem como trovões, e sua luz brilha como o sol. Quem são esses viajantes do espaço, e o que eles procuram? Somente o tempo dirá.

Conclusão: A parte criativa se destaca nas duas versões do ChatGPT, apesar de o Bing possuir uma configuração voltada apenas para esse tipo de conteúdo (aqui, estamos usando a versão padrão neutra). Novamente, o aspecto mais direto do Bing é um contraponto na hora de usar a “imaginação”, enquanto o ChatGPT parece mais aberto a explorar o tema.

Versão paga do ChatGPT opera com a versão mais recente da IA, o GPT-4 Foto: Dado Ruvic/Reuters

Questão de conhecimento

O que são monções?

GPT-3.5: Monções são ventos periódicos que sopram de maneira sazonal, alternando a direção e a intensidade de acordo com a estação do ano. Esses ventos ocorrem em regiões tropicais e subtropicais, como na Ásia, África e Austrália, e são caracterizados por uma forte mudança na direção do vento e na umidade do ar. Durante o verão, os ventos sopram do oceano em direção ao continente, trazendo consigo umidade e chuvas intensas. Já no inverno, os ventos mudam de direção, soprando do continente em direção ao oceano, trazendo um ar mais seco. As monções têm uma grande influência no clima, na agricultura e na economia das regiões afetadas por elas.

GPT-4: As monções são sistemas climáticos caracterizados pela alternância de ventos e pela mudança sazonal de padrões de precipitação. Essas mudanças ocorrem principalmente no sul e no sudeste da Ásia, incluindo Índia, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e partes do sudeste asiático.

As monções são divididas em dois tipos principais: monções de verão e monções de inverno. A monção de verão ocorre quando os ventos sopram do mar para o continente, trazendo umidade e causando chuvas intensas e frequentes. Essa estação, geralmente de junho a setembro, é crucial para a agricultura e a economia dessas regiões.

A monção de inverno ocorre quando os ventos sopram do continente para o mar, trazendo ar seco e causando um período de tempo seco e com poucas chuvas. Essa estação geralmente ocorre de outubro a abril. A alternância entre as monções de verão e de inverno é responsável pelas variações sazonais nas condições climáticas e pela distribuição de chuvas nessas áreas.

Bing: As monções são ventos sazonais que ocorrem de acordo com as estações de verão e inverno, sendo formados por conta do aquecimento diferenciado entre o continente e o oceano. Eles mudam de direção de acordo com as estações do ano, levando ar úmido do oceano para o continente em uma determinada época e ar seco da terra para o mar em outra. O fenômeno acontece em aproximadamente 25% da área tropical do planeta, mas seus efeitos são mais visíveis no sul e sudeste da Ásia.

Conclusão: Enquanto nos dois primeiros testes o ChatGPT saiu na frente, quando o assunto é informação factual, o Bing é melhor. Além de sucinto, o recurso da Microsoft utiliza informações referenciadas para responder perguntas de geografia, por exemplo, incluindo as fontes em que os dados foram encontrados — o ChatGPT só informa as referências se perguntado diretamente.

Criação de roteiro

Preciso gravar um vídeo de 30 segundos sobre inteligência artificial. Faça um roteiro.

GPT-3.5: Aqui está um exemplo de roteiro para o seu vídeo de 30 segundos sobre inteligência artificial:

Cena 1: Imagem de uma pessoa usando um smartphone.

Locutor: “Você sabia que a inteligência artificial está presente em quase todos os nossos dispositivos eletrônicos?”

Cena 2: Imagem de um robô industrial trabalhando em uma linha de produção.

Locutor: “A inteligência artificial também está sendo usada em indústrias e fábricas, para melhorar a eficiência e a qualidade dos produtos.”

Cena 3: Imagem de uma pessoa conversando com um assistente virtual em casa.

Locutor: “E em nossas casas, os assistentes virtuais com inteligência artificial estão ajudando a controlar as luzes, a temperatura e a segurança.”

Cena 4: Imagem de um médico conversando com um paciente e olhando para um computador.

Locutor: “Até na área da saúde, a inteligência artificial está sendo usada para ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças.”

Cena 5: Imagem de um carro autônomo na estrada.

Locutor: “E no futuro, a inteligência artificial será ainda mais presente em nossas vidas, com carros autônomos e robôs de serviço.”

Cena 6: Imagem do logotipo de uma empresa de tecnologia.

Locutor: “A inteligência artificial está transformando o mundo como conhecemos. E você, já está preparado para o futuro?”

Cena 7: Fim do vídeo.

GPT-4: Título: Inteligência Artificial: Uma Introdução Rápida

Duração: 30 segundos

Roteiro:

[0:00-0:03] Introdução:

Apresentador(a) olha para a câmera e sorri.

“Olá! Hoje, vamos falar rapidamente sobre inteligência artificial, ou IA!”

[0:03-0:10] O que é IA?

Imagens de dispositivos e sistemas usando IA (smartphones, carros autônomos, assistentes virtuais).

“A IA é uma área da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de aprender e tomar decisões, assim como nós, humanos.”

[0:10-0:20] Aplicações:

Imagens de exemplos práticos (reconhecimento facial, análise de dados, jogos, medicina).

“Ela está presente em nosso dia a dia, desde reconhecimento facial em nossos smartphones até análises de dados e diagnósticos médicos avançados.”

[0:20-0:27] Potencial e desafios:

Imagens de robôs e pessoas trabalhando juntas.

“O potencial da IA é enorme, mas também enfrentamos desafios éticos e técnicos para garantir um futuro harmonioso entre humanos e máquinas.”

[0:27-0:30] Encerramento:

Apresentador(a) olha para a câmera e sorri.

“Ficou interessado? Aprofunde-se no assunto e descubra como a IA está revolucionando nosso mundo!”

Bing: Claro! Aqui está um roteiro simples que você pode seguir para criar um vídeo de 30 segundos sobre inteligência artificial:

Comece com uma introdução curta e atraente que explique o que é inteligência artificial.

Em seguida, explique como a inteligência artificial é usada em diferentes setores, como saúde, finanças e transporte.

Depois, mostre exemplos de como a inteligência artificial está mudando o mundo, como carros autônomos e assistentes virtuais.

Finalize com uma conclusão que resuma o que foi dito e incentive o espectador a aprender mais sobre o assunto.

Conclusão: O ChatGPT equipado com o GPT-4 fornece um nível de detalhes muito superior aos outros dois recursos já na primeira tentativa de resposta. Especificando, inclusive, a minutagem, a IA consegue montar um roteiro completo, o que pode ser uma ajuda e tanto para criadores de conteúdo. Se você não quiser pagar para ter a versão mais avançada, o GPT-3.5 também dá uma mãozinha na parte criativa. Já o Bing ajuda na reunião de ideias, mas deixa para o usuário desenvolver o script.

Controvérsias esportivas

Quem foi o campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021?

GPT-3.5: O campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021 foi o piloto britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes-AMG Petronas. Este foi o oitavo título mundial de Hamilton, tornando-o o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1 em termos de campeonatos mundiais conquistados.

GPT-4: O campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021 foi Max Verstappen. Ele é um piloto neerlandês que corre pela equipe Red Bull Racing. A temporada de 2021 foi marcada por uma disputa acirrada pelo título entre Verstappen e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que corre pela Mercedes. A decisão do campeonato ocorreu na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, onde Verstappen venceu e conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1.

Bing: O campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021 foi Max Verstappen. Ele venceu o Mundial em 2021 após vencer o Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Conclusão: Por ser atualizado até setembro de 2021, o ChatGPT provavelmente calculou os resultados da temporada com base na situação do campeonato na época — o vencedor naquele ano foi Max Verstappen e não Lewis Hamilton. A informação que consta na versão 3.5 da IA, porém, está errada, mas é corrigida no GPT-4. O Bing cumpre bem seu papel factual e cita corretamente o dado.

Heptacampeão Lewis Hamilton é creditado como vencedor da temporada 2021 de Fórmula 1 pelo GPT-3 Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

Abordagem de temas históricos ‘polêmicos’

Os eventos de 31 de março de 1964 no Brasil são considerados golpe de estado?

GPT-3.5: Sim, os eventos de 31 de março de 1964 no Brasil são considerados um golpe de Estado. Nesse dia, um golpe militar derrubou o presidente João Goulart e iniciou um período de ditadura militar no país que durou até 1985. O golpe foi justificado pelos militares como uma medida para evitar uma suposta ameaça comunista no país, mas muitos consideram que foi um ataque à democracia e aos direitos humanos, com violações frequentes à liberdade de imprensa, censura, tortura e desaparecimentos forçados de opositores políticos.

GPT-4: O evento ocorrido no Brasil em 31 de março de 1964 é amplamente considerado um golpe de Estado. Naquele dia, as Forças Armadas brasileiras, lideradas por militares de alta patente, derrubaram o governo democraticamente eleito do presidente João Goulart. Os militares justificaram suas ações alegando a necessidade de conter a suposta ameaça comunista e a instabilidade política no país.

O golpe militar de 1964 inaugurou um regime militar que durou 21 anos, até 1985, caracterizado por censura, repressão política, perseguição e tortura de opositores do regime. Durante esse período, o Brasil teve uma série de generais no poder, e as liberdades democráticas foram severamente limitadas.

Historiadores, acadêmicos e a sociedade brasileira em geral referem-se a esse evento como um golpe de Estado, visto que o governo constitucional foi deposto e substituído por um regime autoritário que violou direitos humanos e civis.

Bing: Sim, os eventos de 31 de março de 1964 no Brasil são considerados um golpe de estado. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, líderes civis e militares conservadores derrubaram o presidente João Goulart.

Conclusão: Todos deram a mesma resposta. Porém, eventos históricos, assim como informações pontuais, são melhores identificadas pelo Bing. O texto do ChatGPT não vai direto ao ponto imediatamente, embora forneça um panorama dos acontecimentos.

Criatividade para tarefas pessoais

Escreva um discurso de casamento:

GPT-3.5: Caros amigos e familiares,

Hoje é um dia muito especial, um dia em que celebramos o amor. Estamos reunidos aqui para testemunhar e celebrar a união de duas pessoas maravilhosas que se amam e se respeitam profundamente.

Não há nada mais bonito do que ver duas pessoas que se completam, que se apoiam mutuamente e que se amam incondicionalmente decidirem se unir em matrimônio.

Ao casal, eu gostaria de dizer que o casamento é uma jornada maravilhosa e cheia de desafios. Haverá momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de riso e momentos de lágrimas. Mas, se vocês se mantiverem unidos e enfrentarem os desafios juntos, tenho certeza de que terão uma vida plena e feliz.

O casamento é uma promessa de amor e compromisso, e vocês hoje estão fazendo essa promessa um ao outro. Que essa promessa seja mantida a cada dia, que vocês possam continuar crescendo e evoluindo juntos, e que o amor que compartilham apenas cresça mais forte com o tempo.

Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, e que essa união dure para sempre. Que vocês possam construir uma vida repleta de amor, felicidade e realização, e que o carinho que têm um pelo outro só cresça com o tempo.

Parabéns ao casal, e que este dia seja lembrado com amor e felicidade para sempre!

GPT-4: Senhoras e senhores, familiares e amigos,

É uma honra e um privilégio estar aqui nesta ocasião tão especial, testemunhando a união de [Nome da noiva] e [Nome do noivo]. Hoje, eles embarcam em uma nova jornada juntos, baseada no amor, no respeito e na confiança mútua.

Quando olhamos para [Nome da noiva] e [Nome do noivo], vemos dois corações que se encontraram e se completaram. Juntos, eles enfrentaram adversidades e compartilharam momentos de alegria e felicidade. Eles cresceram não apenas como indivíduos, mas também como um casal, provando que o amor verdadeiro existe e pode superar qualquer obstáculo.

O casamento não é apenas uma cerimônia ou uma celebração, mas sim um compromisso profundo e duradouro. É uma promessa de apoiar um ao outro nos momentos difíceis e de compartilhar as alegrias e conquistas da vida. [Nome da noiva] e [Nome do noivo], que vocês continuem a fortalecer os laços que os unem e a enfrentar os desafios da vida com sabedoria e compaixão.

A todas as pessoas presentes, eu os convido a celebrar o amor e a amizade que nos unem nesta ocasião especial. Vamos erguer nossas taças em homenagem aos noivos e desejar a eles uma vida repleta de felicidade, amor e prosperidade.

Que a jornada de [Nome da noiva] e [Nome do noivo] seja iluminada pelos raios de sol da alegria e pelas estrelas do amor eterno. E que, acima de tudo, a confiança, a compreensão e a amizade sempre prevaleçam em seu lar.

Brindemos aos noivos!

Bing: Claro! Aqui estão alguns exemplos de discursos de casamento que você pode usar como inspiração para escrever o seu próprio discurso:

- O casamento se junta a duas pessoas no círculo de seu amor”, de Edmund O´Neill. “O casamento é um compromisso com a vida, o melhor que duas pessoas podem encontrar e destacar uma na outra. Oferece oportunidades de compartilhamento e crescimento que nenhum outro relacionamento pode ser igual.

- Você foi escolhido porque é uma pessoa muito especial e certamente o casal quer escutar referências às coisas boas que vocês já viveram juntos! – no entanto, não se esqueça de que a cerimônia é especialmente sobre eles dois, então procure se lembrar de todas as coisas bonitas que você puder se falar a respeito deles, deixe o seu carinho por eles.

Conclusão: Os amantes de histórias de amor vão ficar mais satisfeitos com os discursos gerados pelo ChatGPT, por serem mais longos e mais poéticos — com potencial para fazer os convidados se emocionarem. Mas, para os menos românticos, o Bing também pode escrever algumas palavras de amor — só não espere uma declaração digna de filme de Hollywood. O Bing apenas busca na web templates de discursos que já existem, enquanto o ChatGPT gera material inédito.

Discursos de casamento também têm vez nas IAs Foto: Alex Silva/AE

Informações recentes

Quem é o presidente do Brasil?

GPT-3.5: O atual presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2019 e seu mandato vai até dezembro de 2022.

GPT-4: Como meu conhecimento se estende apenas até setembro de 2021, naquela época, Jair Bolsonaro era o presidente do Brasil. Ele tomou posse em 1º de janeiro de 2019. Porém, pode haver informações desatualizadas, pois o tempo passou desde o término do meu treinamento. Para obter informações atualizadas, recomendo verificar uma fonte confiável de notícias ou consultar dados oficiais.

Bing: O atual presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2023.

Conclusão: As duas versões de ChatGPT oferecem informações apenas até 2021, incorporando apenas o contexto limitado da data. Por isso, se você for fazer uma pesquisa de assuntos recentes, o Bing é a escolha atualizada de dados.

Informações de saúde

Passar pasta de dente em queimaduras ajuda a diminuir a lesão?

GPT-3.5: Não é recomendado passar pasta de dente em queimaduras. Na verdade, a pasta de dente pode irritar ainda mais a pele danificada e piorar a lesão. O melhor a fazer em caso de queimaduras é resfriar a área afetada com água fria corrente por alguns minutos, cobrir a área com um curativo limpo e procurar atendimento médico, se necessário.

GPT-4: Não é aconselhável aplicar pasta de dente em queimaduras, pois isso pode piorar a lesão. A pasta de dente não tem propriedades que ajudem a tratar queimaduras e pode conter substâncias que irritam ainda mais a pele.

Em vez disso, siga estas etapas para tratar uma queimadura leve (de primeiro grau):

Resfrie a queimadura imediatamente colocando-a sob água fria corrente por pelo menos 10 minutos. Isso ajuda a diminuir a temperatura da pele e alivia a dor.

Evite colocar gelo ou água gelada diretamente na queimadura, pois isso pode causar danos adicionais à pele.

Seque a área com cuidado, dando batidinhas suaves com uma toalha limpa.

Aplique um creme ou gel calmante, como aloe vera, para ajudar a hidratar e acalmar a pele.

Cubra a queimadura com uma gaze estéril ou um curativo adesivo não aderente.

Tome um analgésico de venda livre, como paracetamol ou ibuprofeno, para aliviar a dor, se necessário.

Se você tiver uma queimadura mais grave (de segundo ou terceiro grau) ou se a queimadura cobrir uma área grande do corpo, procure atendimento médico imediatamente.

Bing: Não é recomendado passar pasta de dente em queimaduras. A pasta de dente não possui propriedades que facilitem a recuperação causada por uma queimadura, sendo recomendado o uso apenas para a higiene bucal. O mais indicado é utilizar um creme próprio para esses casos, com nutrientes e substâncias que facilitam a cicatrização.

Conclusão: Por se tratar de uma informação de saúde, o ChatGPT sinaliza a resposta com uma etiqueta de segurança, afirmando que o conteúdo é sensível. O Bing não possui o mesmo rótulo de classificação, e também oferece uma recomendação mais genérica sobre o assunto. Nenhum dos sistemas, porém, ofereceu informação errada, como recomendar pasta de dente para tratar queimaduras.