OpenAI pode lançar buscador próprio para competir com Google

A OpenAI estaria direcionando seus esforços para competir com a ferramenta de buscas do Google, preparando o lançamento de seu próprio buscador, de acordo com o The Information. Não há informações sobre datas para o lançamento.

OpenAI pode estar desenvolvendo seu próprio buscador para competir com Google Foto: Dado Ruvic/Reuters

PUBLICIDADE Segundo a reportagem, uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o novo buscador pode ser parcialmente alimentado pelo Bing, da Microsoft, visto que a empresa é a principal parceira da OpenAI, tendo investido bilhões na startup desde o lançamento do chatbot de inteligência artificial (IA) ChatGPT. Ainda não está claro sobre o funcionamento do serviço ou se o buscador será integrado ao seu chatbot. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o assunto.

Se os planos da OpenAI se concretizarem, isso vai colocar a empresa em uma posição de competição mais acirrada com o Google, que, recentemente, anunciou o Gemini como substituto do Bard, concorrente do Bing com ChatGPT, que promete estar mais preparado para o futuro dos buscadores com IA.

Após a popularidade do ChatGPT decolar, a Microsoft rapidamente incorporou a tecnologia da OpenAI ao Bing, oferecendo aos seus usuários sua própria experiência com IA acoplada ao buscador. O Google, por sua vez, anunciou nos meses seguintes o Bard, agora Gemini.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani