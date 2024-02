“A chegada do Gemini aos celulares é um primeiro passo superimportante para construir um verdadeiro assistente de IA”, afirmou na apresentação. No entanto, ela reforçou que a interação por voz não é a principal ponto de comunicação com o app do Gemini, ao contrário do que foca o Google Assistente. A ideia é que os usuários possam usar texto, áudio e imagens. O Gemini é um modelo de fundação, o que significa que é uma IA que pode receber comandos e gerar respostas com multimodalidade (texto, áudio, fotografias e expressões matemáticas, por exemplo). No futuro, o Google promete até interação por vídeo.

No entanto, os sinais de que algo não vai bem para o Google Assistente estão por todos os lados. Na rodada de demissões do Google no mês passado, engenheiros do time de Google Assistente foram cortados - a nova onda de demissões em massa no mundo da tecnologia é atribuída por especialistas como um rearranjo de investimentos no setor, com foco total em IA.