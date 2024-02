De acordo com a empresa, o selo estará em todas as imagens na parte superior esquerda, indicando quando ela foi produzida pela IA. Além disso, os metadados da imagem também vão identificar que a foto não é verdadeira — uma medida que empresas estão adotando para o caso de as imagens serem recortadas para remover a marca d’água.

A marca vai valer para todos os arquivos gerados diretamente pelo DALL-E e pelas plataformas que usam a API da IA, como o ChatGPT, por exemplo. A ausência de identificação em imagens geradas por IA facilita a disseminação de fotos falsas e de desinformação, como foi o caso das “nudes” falsas da cantora Taylor Swift publicadas nas redes sociais em janeiro deste ano.