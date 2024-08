Pavel Durov: Quem é o fundador do Telegram que foi detido na França

O canal de TV francês TF1 informou na noite de sábado que o bilionário foi detido pelas autoridades no aeroporto de Bourget, nos arredores de Paris, quando voltava do Azerbaijão a bordo de um jato particular.

Os ministérios do Interior e da Justiça da França não responderam aos pedidos de comentários, e as autoridades de Paris disseram que uma declaração sobre a detenção de Durov seria emitida na segunda-feira, 25.

O jornal francês Le Monde informou que as autoridades detiveram Durov como parte de uma investigação preliminar que se concentrou na falta de moderação de conteúdo no Telegram e no papel da plataforma em supostamente permitir atividades criminosas. A investigação está analisando a falha do Telegram em cooperar com as autoridades policiais em questões que incluem pornografia infantil, cibercrimes e crime organizado, disse o jornal.

O Telegram disse no domingo que a empresa cumpre as leis aplicáveis na União Europeia e mantém práticas de moderação de conteúdo que estão alinhadas com os “padrões da indústria”.

“O CEO do Telegram, Pavel Durov, não tem nada a esconder e viaja com frequência pela Europa”, disse a empresa. “É absurdo afirmar que uma plataforma ou seu proprietário são responsáveis pelo abuso dessa plataforma.”