Pela segunda vez, SpaceX adia lançamento de missão que levará astronautas para ‘caminhada’ no espaço

Por meio de uma publicação na rede social X, antigo Twitter, a empresa comunicou a suspensão do lançamento previsto para a madrugada desta quarta-feira, 28.

“Devido às previsões meteorológicas desfavoráveis para as áreas de aterrissagem do Dragon no largo da costa da Florida, estamos suspendendo as oportunidades de lançamento do Falcon 9 do Polaris Dawn esta noite e amanhã”, disse o comunicado. A empresa afirmou que equipes permanecem monitorando previsões do clima até a obtenção de condições favoráveis para lançamento e retorno da missão.