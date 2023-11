Quem é Emmett Shear, o novo CEO da OpenAI que não tem experiência em IA

THE WASHINGTON POST — Emmett Shear é um fundador experiente do Vale do Silício. Um dos primeiros pioneiros da cultura de streaming. Um novo pai. E agora, ele é CEO interino da talvez mais influente (e, mais recentemente, a mais dramática) empresa de inteligência artificial (IA) do mundo.

Depois de um fim de semana tumultuado que começou com a destituição do CEO Sam Altman pelo conselho de administração da OpenAI, o ex-chefe da Twitch, Shear, agora está no comando da empresa - apesar de ter relativamente pouca experiência em IA.

“Aceitei esse cargo porque acredito que a OpenAI é uma das empresas mais importantes que existem atualmente”, escreveu ele em uma longa postagem no X, antigo Twitter, na manhã de segunda-feira, 20. “Quando a diretoria compartilhou a situação e me pediu para assumir o cargo, não tomei a decisão de ânimo leve. Por fim, senti que tinha o dever de ajudar, se pudesse.”

Shear se recusou a falar com os repórteres do Post sobre sua nova função.

Emmett Shear foi o fundador e CEO da plataforma de transmissão Twitch e, hoje, comanda a OpenAI Foto: Steve Jennings/AFP

Ele é a segunda pessoa a assumir o cargo de CEO interino em apenas alguns dias, substituindo a diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati - uma decisão que também gerou conflitos dentro da empresa, de acordo com uma carta contundente assinada por centenas de funcionários. Quem é ele? E o que ele planeja fazer no comando da OpenAI?

Aqui está o que sabemos.

Continua após a publicidade

De onde ele veio?

Formado em Yale, eme tem 40 anos e fez seu primeiro sucesso nos círculos de startups em 2005 como cofundador da Kiko, uma empresa que desenvolvia uma agenda baseada na Web fácil de usar.

A Kiko, que foi apoiada pela influente aceleradora de startups Y Combinator, não durou muito. Mas Shear fez uma conexão na Y Combinator que o colocou em seu caminho atual: Altman, o futuro CEO da OpenAI, fazia parte de seu grupo. Shear acabou participando novamente do programa com seu cofundador da Kiko, Justin Kan, desta vez para criar uma empresa que transmitiria a vida de Justin 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O site no centro de tudo isso (Justin.tv) acabaria evoluindo para o Twitch.tv, a popular plataforma que a Amazon adquiriu em 2014.

Shear permaneceu como CEO da Twitch até março deste ano, quando disse que estava deixando o cargo para estar “totalmente presente” para seu filho recém-nascido.

Por que ele?

Aparentemente, Shear parece ser uma escolha pouco ortodoxa para liderar uma das startups mais valiosas do mundo.

Continua após a publicidade

Grande parte da carreira recente de Shear foi dedicada à Twitch e, embora o serviço hospede muitos canais e streamers que usam IA, a empresa notavelmente não depende muito da inteligência artificial.

Uma das poucas exceções é uma ferramenta chamada AutoMod, lançada durante a gestão de Shear, que usa o aprendizado de máquina para identificar e reter comentários ofensivos no bate-papo de uma transmissão para que um moderador possa analisá-los manualmente.

Embora Shear não tenha dirigido uma empresa de IA, sua experiência no crescimento da plataforma voltada para o cliente Twitch pode ter sido atraente para a diretoria da OpenAI, tendo em vista as ambições da empresa de vender diretamente aos consumidores.

Não sou louco o suficiente para aceitar esse trabalho sem o apoio da diretoria para comercializar nossos modelos incríveis Emmett Shear, após assumir cargo de CEO da OpenAI

Outro fator: Embora Altman tenha se destacado por levar o bot ChatGPT da OpenAI ao mercado, Shear expressou o desejo de desacelerar o desenvolvimento da IA para garantir a segurança. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao The Washington Post que a luta pelo poder que levou à demissão de Altman foi, em parte, devido à tensão entre seu esforço para comercializar a tecnologia da empresa e os compromissos da OpenAI com a segurança.

No entanto, Shear disse em sua postagem no X após sua contratação que as preocupações com a segurança não foram a causa da demissão de Altman.

“Não sou louco o suficiente para aceitar esse trabalho sem o apoio da diretoria para comercializar nossos modelos incríveis”, escreveu ele.

Continua após a publicidade

Shear atuou anteriormente como consultor da Anthropic, concorrente da OpenAI, embora esse relacionamento tenha terminado em função de sua nova função, disse uma porta-voz da Anthropic.

Segundo o site The Information, Nat Friedman, ex-CEO do GitHub, e Alex Wang, cofundador da Scale AI, foram procurados antes de Shear, mas declinaram o convite.

O que ele fará a partir de agora?

Assumir uma função tão importante não deve ser fácil, mas Shear parece ter um senso de prioridades iniciais. Em sua postagem de anúncio no X na segunda-feira, 20, ele delineou três áreas de foco para seus primeiros 30 dias no cargo: ele disse que pretende investigar “todo o processo” que levou a empresa a esse ponto, abrir linhas de comunicação com parceiros e funcionários da OpenAI e reconstruir as equipes de gerenciamento e liderança “à luz das recentes saídas”.

“Confio em Emmett para executar esse plano”, escreveu Michael Seibel, diretor administrativo da Y Combinator, no X, em resposta ao anúncio de Shear. “Ele é uma das pessoas mais inteligentes e atenciosas que já encontrei em toda a minha carreira em tecnologia.”

No entanto, não está claro o quanto de empresa restará para Shear liderar.

Pelo menos 700 dos 770 funcionários da OpenAI assinaram uma carta criticando a diretoria da empresa por substituir Murati como CEO interina e trabalhar “contra os interesses da empresa”, de acordo com a pesquisadora da OpenAI, Lilian Weng.

Continua após a publicidade

A não ser que toda a diretoria renuncie e seja substituída por dois “diretores independentes” (Altman e o ex-fundador e presidente da OpenAI, Greg Brockman), os signatários disseram que poderiam “renunciar à OpenAI e se juntar à recém-anunciada subsidiária da Microsoft” que Altman e Brockman agora dirigem.

Na segunda-feira, o proeminente investidor de risco Vinod Khosla pediu a renúncia de Shear no X.

“É hora de @eshear pedir demissão antes que ele se torne o único funcionário da @OpenAI”, escreveu Khosla. Khosla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As declarações públicas de Shear também podem ser um obstáculo. Ele expressou sua preocupação com o fato de a inteligência artificial representar um risco de extinção para os seres humanos - uma visão que muitos especialistas em IA consideram alarmista. Em uma entrevista em junho com o podcaster Logan Bartlett, Shear disse que a IA poderia eventualmente atingir o nível de inteligência humana. No mesmo mês, ele disse no X que preferia que os nazistas dominassem o mundo do que a IA.

Shear também usou sua conta no X para falar sobre assuntos polêmicos. Em agosto, ele respondeu a um tuíte sobre mulheres jovens que tinham fantasias de sexo não consensual. Shear compartilhou uma captura de tela citando pesquisas de décadas sobre fantasias sexuais comuns a homens e mulheres.

“Mas entre 40-60% das mulheres parecem ter fantasias de estupro/não-consentimento. Por que você presumiria que não se trata de uma fantasia sexual genuína para essas meninas?”, Shear tuitou em resposta à publicação original.

Quando contatado por e-mail, Shear se recusou a comentar a publicação, mas observou que a captura de tela era da Wikipédia. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA